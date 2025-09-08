Στη φυλακή οδηγείται, μετά την απολογία του, ο 17χρονος που κατηγορείται για την αρπαγή βρέφους 30 ημερών από τη μητέρα του στο κέντρο του Περαιά την περασμένη Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου.

Οι ισχυρισμοί του για ψυχιατρικά προβλήματα θα κριθούν από την ανακρίτρια, η οποία αναμένεται να διατάξει τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

Ο 17χρονος απολογήθηκε στην ανακρίτρια ανηλίκων για το αδίκημα -σε βαθμό κακουργήματος- της αρπαγής κατά συρροή, καθώς ομολόγησε ότι είναι υπαίτιος για την αρπαγή ακόμη ενός μωρού στα τέλη της περασμένης άνοιξης μέσα σε σούπερ μάρκετ στην Ομόνοια. Κατηγορείται, επίσης, για πλημμεληματικου βαθμού έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο κατά συρροή.

Υπενθυμίζουμε ότι ο 17χρονος όταν συνελήφθη εξήγησε στους αστυνομικούς γιατί άρπαζε τα μωρά. «Το έκανα επειδή δεν χωνεύω τους Ρομά, ήθελα να δείξω πως δεν προσέχουν τα παιδιά τους» φέρεται να είχε πει.