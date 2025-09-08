Μεγάλη κίνηση υπάρχει στο κέντρο της Αθήνας λόγω της συγκέντρωσης του ΠΑΜΕ ενάντια στο 13ωρο. Τα συνδικάτα απαιτούν να αποσυρθεί το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας.

«Με όλες μας τις δυνάμεις προετοιμάζουμε πανελλαδική πανεργατική απεργία στα τέλη Σεπτέμβρη. Να αποσυρθεί το νέο αντεργατικό τερατούργημα. ΟΧΙ στη 13ωρη δουλειά – σκλαβιά. 7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο με αυξήσεις στους μισθούς», τονίζει το ΠΑΜΕ.

Η συγκέντρωση ήταν προγραμματισμένη για τις 19.30 το απόγευμα της Δευτέρας. Η αστυνομία έκλεισε το κέντρο κάτι που δημιούργησε πολλά προβλήματα στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στη Σταδίου, την Καλλιρρόης, την Βασιλέως Κωνσταντίνου και της Βασιλίσσης Σοφίας.