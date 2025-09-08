Συνάντηση με τον γενικό διευθυντή του Ταμείου για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Λιβύης, Μπελγκασέμ Χαφτάρ, είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον γιο του Χαλίφα Χαφτάρ (ο ισχυρότερος οικονομικά παράγοντας στην Ανατολική Λιβύη), στην οποία συμμετείχε και ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, επαναβεβαιώθηκαν οι ιστορικές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης, ενώ συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσής τους στον οικονομικό και εμπορικό τομέα.

Σημειώνεται πως ο Μπελγκασέμ Χαφτάρ, πριν από δύο μήνες, είχε συναντηθεί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο πολυτελές γραφείο του στη Βεγγάζη και είχε αποδεχθεί την πρόσκληση να έρθει στην Αθήνα.

Ο στρατηγός Χαφτάρ έχει παραδώσει σταδιακά τη σκυτάλη στους γιους του και παρά την πρόσβαση που έχει αποκτήσει η Τουρκία στην Ανατολική Λιβύη, ο Μπελγκασέμ αντιλαμβάνεται τη σημασία των καλών σχέσεων με μια χώρα-μέλος της Ε.Ε. και του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Αναφορικά με το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, η Ελλάδα είναι σαφής και ξεκάθαρη, ενώ το μόνο θέμα που συζητά η χώρα μας είναι ο καθορισμός ΑΟΖ.

Επισημαίνεται ότι η Βεγγάζη δεν έχει αναγνωρίσει το μνημόνιο, ενώ η κυβέρνηση εθνικής ενότητας της Τρίπολης έχει σεβαστεί τη μέση ελληνική γραμμή στο καθορισμό των θαλασσίων οικοπέδων της.

Δήλωση ελληνικού ΥΠΕΞ για τη συνάντηση

Για την συνάντηση δήλωσε έκανε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζωχιού.

Όπως ανέφερε:

«Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, συναντήθηκε σήμερα, Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, με τον Γενικό Διευθυντή του Ταμείου για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Λιβύης, Belgasem Haftar.

Οι δυο πλευρές αναφέρθηκαν στις ιστορικές σχέσεις Ελλάδας-Λιβύης και την αμοιβαία βούληση για προώθηση και οικοδόμηση ειλικρινούς διαλόγου. Η επίσκεψη του κ. Haftar στην Αθήνα αποτέλεσε ευκαιρία για τη διερεύνηση τρόπων ενίσχυσης της συνεργασίας στους τομείς των κατασκευών, της ενέργειας, των επενδύσεων και των μεταφορών σε συνδυασμό με την προετοιμασία της επικείμενης ελληνικής επιχειρηματικής αποστολής στη Βεγγάζη, εντός του τρέχοντος φθινοπώρου.

Ο κ. Γεραπετρίτης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την κατακόρυφη μείωση των ροών από το Τομπρούκ προς την Κρήτη, μετά την επίσκεψή του στη Βεγγάζη. Στο πλαίσιο αυτό, συμφωνήθηκε ότι θα συνεχιστεί η εκπαίδευση στελεχών της λιβυκής ακτοφυλακής στην Ελλάδα, με αντικείμενο τη ναυτική αποτροπή και τον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών.

Ο κ. Υπουργός επανέλαβε, επίσης, την ελληνική και ευρωπαϊκή θέση για το ζήτημα του άκυρου και ανυπόστατου τουρκολιβυκού μνημονίου.

Επεσήμανε, τέλος, τον εποικοδομητικό ρόλο της Ελλάδας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ως εκλεγμένου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας, για την επίτευξη ενότητας και σταθερότητας στη Λιβύη, με απώτερο στόχο να καταστεί η Μεσόγειος θάλασσα ειρήνης και ευημερίας».

Η Αθήνα συζητά και με την Τρίπολη

Πέραν των παραπάνω επαφών, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, θα υποδεχθεί επιπλέον και τον ομόλογο του της κυβέρνησης της Εθνικής Ενότητας της Τρίπολης Ελ Τάχερ Σαλέμ Μουχάμαντ Ελ Μπαούρ, στις 15 Σεπτεμβρίου, με την ατζέντα πιθανότατα να αφορά και σε αυτή την περίπτωση ζητήματα, αμοιβαίου ενδιαφέροντος.