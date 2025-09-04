Τραγική κατάληξη δείχνει να έχει το θρίλερ με τη Βρετανίδα που αγνοείται από την 1η Αυγούστου, στην Καβάλα, καθώς ιστιοπλόος που έκανε βόλτα με το σκάφος του, εντόπισε σορό σε προχωρημένη αποσύνθεση στη θαλάσσια περιοχή του Φειδονησίου, που φέρεται να ανήκει στην 59χρονη Μισέλ Αν Μπούρδα.

Η γυναίκα είχε εξαφανιστεί, ενώ ο σύζυγός της Χρήστος, 66 ετών, κοιμόταν σε ξαπλώστρα στην παραλία Οφρυνίου, στην πόλη της Καβάλας. Όταν ξύπνησε, άρχισε να την αναζητεί απεγνωσμένα, αλλά δεν την βρήκε πουθενά.

Ο ανήσυχος σύζυγος ειδοποίησε αμέσως τις αρχές, καθώς η Μισέλ Αν έπασχε από σοβαρή κατάθλιψη και άγχος, αλλά κατήγγειλε ότι η αστυνομία δε βοήθησε αρκετά, καθώς δεν ξεκίνησε τις έρευνες στη θάλασσα μέχρι το βράδυ εκείνης της μέρας και χάθηκε πολύτιμος χρόνος.

Ο 66χρονος εκτιμά ότι το πτώμα που βρέθηκε στο μικρό νησί, περίπου 40 χιλιόμετρα μακριά από την ακτή όπου την είχε δει για τελευταία φορά, ανήκει στη γυναίκα του και περιμένει να ταυτοποιηθεί επίσημα, κατά τη διάρκεια της αυτοψίας που θα πραγματοποιηθεί αύριο στην ιατροδικαστική υπηρεσία Κομοτηνής.

Όπως είπε στο MEGA ο σύζυγος, «κατά τη γνώμη μου το μεγαλύτερο σφάλμα ήταν η αστυνομία, διότι αν πάρεις τηλέφωνο στις 3 η ώρα την αστυνομία και έρχονται μετά τις πέντε και σου λένε μας ειδοποίησες αργά, αυτό είναι γελοίο». Όπως ανέφερε, η αστυνομία του είπε ότι η σύζυγός του μπορεί να έχει φύγει με κάποιον άλλον.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Το ζευγάρι, που μένει μόνιμα στην Γλασκώβη, βρισκόταν μόλις τρεις ημέρες στην Ελλάδα για διακοπές. Το εξοχικό τους σπίτι στις Σέρρες απέχει 45 λεπτά από την συγκεκριμένη παραλία της Καβάλας, την οποία επέλεγαν συχνά για να κάνουν μπάνιο.

Εκείνη την ημέρα έφτασαν γύρω στις 11 το στη θάλασσα. Απόλαυσαν το μπάνιο και τον ήλιο και νωρίς το μεσημέρι παρήγγειλαν να φάνε από ένα παραθαλάσσιο μαγαζί.

Αφού γευμάτισαν, ο κ. Χρήστος είχε μια σύντομη κλήση στο κινητό στις 2.10 το μεσημέρι και λίγα λεπτά μετά αποκοιμήθηκε στην ξαπλώστρα.

«Δεν ξέρω τι ώρα με έπιασε ο ύπνος αλλά αν κοιμήθηκα ήταν για κανένα μισάωρο. Ξύπνησα στο μεσοδιάστημα», λέει ο ίδιος.

Είναι εκείνα τα κρίσιμα λεπτά που χάθηκαν μυστηριωδώς τα ίχνη της συζύγου του. Ο 66χρονος την έψαξε παντού. Στη θάλασσα, στα μαγαζιά, στις διπλανές ξαπλώστρες. Ήταν σαν να άνοιξε η γη και να την κατάπιε.

«Κατά την γνώμη μου ο εισαγγελέας θα έπρεπε να εξετάσει γιατί δεν ήρθε η αστυνομία, καθυστέρησε τόσο πολύ. Γιατί χρειάστηκαν οκτώ κλήσεις. Τι ώρα κάλεσαν το Λιμενικό και γιατί το Λιμενικό ήρθε νύχτα», καταγγέλλει ο 66χρονος, που επιμένει πως με χάθηκε πολύτιμος χρόνος με αυτόπτη μάρτυρα να αποκαλύπτει στο MEGA πως σχεδόν τρεις ώρες μετά την εξαφάνιση της 59χρονης είδε μια γυναίκα να κολυμπά στη ανοιχτά.