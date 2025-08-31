Νέα πτώση του υδραργύρου σημειώνει ο καιρός και σήμερα μετά τα μπουρίνια που σάρωσαν χθες τη Δυτική Ελλάδα με πάνω από 20.000 κεραυνοί. Η κακοκαιρία θα επιμείνει και σήμερα με βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια.

Βροχές και καταιγίδες

Συγκεκριμένα σε Κέρκυρα, Παξούς και Ηπειροο θα έχουμε και σήμερα ισχυρές βροχές και καταιγίδες οι οποίες θα συνοδεύονται από πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις έως 5 μποφόρ και σε τοπικό επίπεδο 6 μποφόρ, ενώ θα είναι σχετικά αυξημένες και συγκεντρώσεις Αφρικανικής σκόνης.

Η σημερινή πρόγνωση

Σύμφωνα με την σημερινή πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ):

Στη δυτική και τη βόρεια χώρα θα σχηματιστούν νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με εκδήλωση τοπικών βροχών και σποραδικών καταιγίδων. Ο καιρός αναμένεται να βελτιωθεί από το απόγευμα.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά μέχρι το απόγευμα όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5, τοπικά στο νότιο Αιγαίο 6 και από το μεσημέρι στα δυτικά βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα δυτικά και βόρεια. Θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά και τα νησιά του Ιονίου τους 30 με 32 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε βροχές και καταιγίδες οι οποίες ενδέχεται να είναι έντονες και να συνοδευτούν τοπικά από χαλαζόπτωση. Τις απογευματινές ωστόσο ώρες οι καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς.

Οι άνεμοι στο Νότιο Αιγαίο θα πνέουν δυτικοί με εντάσεις 4-5 μποφόρ και τοπικά 6 μποφόρ, ενώ στο υπόλοιπο Αιγαίο θα πνέουν νότιοι άνεμοι με εντάσεις έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Δυτικό ρεύμα με εντάσεις 5-6 μποφόρ θα επικρατήσει στον Κορινθιακό Κόλπο.

Στην Αττική και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 4 μποφόρ και τοπικά στα δυτικότερα τμήματα του νομού 5-6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34-35 βαθμούς.

Προβλήματα από την κακοκαιρία στη Δυτική Ελλάδα

Η Δυτική Ελλάδα ήταν που βρέθηκε χτες στο επίκεντρο της κακοκαιρίας με ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια και χαλαζοπτώσεις να πλήττουν την περιοχή δημιουργώντας αρκετά προβλήματα κυρίως σε Κέρκυρα, Κοζάνη και Γρεβενά.

Τι είναι το overshooting top

Σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει πως τα φαινόμενα είχαν πολύ ισχυρή κατακόρυφη ανάπτυξη και έντονη ηλεκτρική/τροφοδοτική δραστηριότητα. Αυτά συνάδουν με την εικόνα ισχυρού overshooting top, που δημιουργεί ισχυρούς ανέμους, διακυμάνσεις πίεσης, ηλεκτρικά φορτία και ακραία φαινόμενα χαλαζιού ή υδροστροβίλων.

✅Οι αναφορές του @Starchannelnew1 που μιλούν για ξεριζωμένα δέντρα στη Δυτική Μακεδονία, πτώση εξέδρας στα Ιωάννινα και ακόμη υδροστρόβιλο — ένδειξη ότι τα φαινόμενα είχαν πολύ ισχυρή κατακόρυφη ανάπτυξη και έντονη ηλεκτρική/τροφοδοτική δραστηριότητα. Από το μεσημβρινό δελτίο… — Theodoros Kolydas (@KolydasT) August 30, 2025

Οπως εξηγεί σε ανάρτηση «η καταιγίδα στην Κέρκυρα ήταν πολύ ισχυρή και παρουσίασε overshooting κατά 11.24 °C που σημαίνει ότι η κορυφή ανέβηκε περίπου 1–3 km πάνω από την τροπόπαυση. Η τιμή –11.24 °C αναφέρεται στη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ της θερμοκρασίας του νέφους (στην κορυφή του) και της θερμοκρασίας περιβάλλοντος στο ύψος της τροπόπαυσης. Δηλαδή το νέφος είναι 11.24 °C ψυχρότερο από την τροπόπαυση. Αυτό μεταφράζεται σε σημαντική υπέρβαση: συνήθως τέτοιες αποκλίσεις αντιστοιχούν σε κορυφές που έχουν ανέβει 1–3 km πάνω από την τροπόπαυση.

Άρα η καταιγίδα δεν σταμάτησε στην τροπόπαυση αλλά συνέχισε δυναμικά πιο ψηλά, διαπερνώντας τη στρατόσφαιρα, επειδή η ισχυρή ανοδική ροή (updraft) είχε αρκετή ορμή ώστε να ξεπεράσει το «καπάκι» της ατμόσφαιρας.

Πότε και πώς συμβαίνει

Σε πολύ ισχυρές καταιγίδες (supercells, mesoscale convective systems) η θερμική ανωμεταφορά είναι τόσο ισχυρή που οι ανοδικές κινήσεις «τρυπούν» την τροπόπαυση. Αν και η στρατόσφαιρα είναι σταθερό στρώμα (θερμοκρασία αυξάνει με το ύψος), το updraft έχει τέτοια κινητική ενέργεια ώστε να προκαλεί παροδικές διεισδύσεις. Το φαινόμενο συνδέεται με έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα, ισχυρούς ανέμους, χαλάζι και ενίοτε δημιουργία gravity waves που διαδίδονται στη στρατόσφαιρα».

H ΙΣΧΥΡΗ ΚΑΤΑΙΓΊΔΑ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ 30-8-2025

✔️Η καταιγίδα στην Κέρκυρα ήταν πολύ ισχυρή και παρουσίασε overshooting κατά 11.24 °C που σημαίνει ότι η κορυφή ανέβηκε περίπου 1–3 km πάνω από την τροπόπαυση. Η τιμή –11.24 °C αναφέρεται στη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ της… pic.twitter.com/GQXhweXeu3 — Theodoros Kolydas (@KolydasT) August 30, 2025

Προβλήματα από τη χθεσινή κακοκαιρία

Πολλά τα προβλήματα που δημιούργησε η χθεσινή κακοκαιρία. Ζημιές σημειώθηκαν και στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, με αποτέλεσμα το κέντρο της πόλης και χωριά στη βόρεια Κέρκυρα να μην έχουν ηλεκτρικό ρεύμα για αρκετές ώρες.

Στο αεροδρόμιο δεν πραγματοποιήθηκε καμία απογείωση ή προσγείωση αεροσκάφους λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης, της κεραυνικής δραστηριότητας καθώς και της χαμηλής νέφωσης.

Στα Ιωάννινα, οι ισχυροί άνεμοι γκρέμισαν τη σκηνή όπου χθες θα έδιναν συναυλία η Άννα Βίσση, ο Αντώνης Ρέμος και ο Χρήστος Μάστορας.

Χωρίς ρεύμα, λόγω πτώσεων δένδρων σε πυλώνες του ΔΕΔΔΗΕ παρέμεινε για αρκετή ώρα τμήμα της πόλης των Γρεβενών προς τις εργατικές κατοικίες όπως επίσης σε πολλά χωριά που βρίσκονται προς την κεντρική γραμμή από Γρεβενά Τσοτύλι. Συγκεκριμένα δεν είχαν ρεύμα οι ακόλουθες περιοχές: Τσοτύλι, Αμυγδαλιές, Σύνδενδρο, Κυδωνιές και άλλα χωριά των Γρεβενών και του Βοΐου Κοζάνης.

H ανάλυση δεδομένων από τον Ευρωπαϊκό μετεωρολογικό δορυφόρο τρίτης γενιάς Meteosat-12 και το Lightning Imager (LI) όργανο που φέρει, έδειξε ότι μέχρι τις 21:00 το βράδυ του Σαββάτου 30 Αυγούστου 2025 έχουν καταγραφεί στις προαναφερθείσες περιοχές περισσότερες από 20.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις, εκ των οποίων σχεδόν 8.000 στην ξηρά και σχεδόν 12.000 στη θάλασσα, όπως φαίνεται στον παρακάτω χάρτη.

Σημειώνεται ότι ως ηλεκτρικές εκκενώσεις ορίζουμε το σύνολο αυτών που συμπεριλαμβάνει τους κεραυνούς (εκκενώσεις μεταξύ νεφών και εδάφους), τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών καθώς και τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών και του περιβάλλοντος αέρα.

Σύμφωνα με τα δεδομένα, στην πρόσφατη κακοκαιρία σημειώθηκαν περίπου 20.000 κεραυνοί και αστραπές. Η ηλεκτρική δραστηριότητα ξεκίνησε από τα βορειοδυτικά Βαλκάνια, με έντονα φαινόμενα στο Μαυροβούνιο και την Αλβανία, και στη συνέχεια επηρέασε την Κέρκυρα, πριν κινηθεί ανατολικά.