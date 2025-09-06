Φωτιά ξέσπασε το Σάββατο 6/9 στην περιοχή Αρχοντικό του Δήμου Ανατολικής Μάνης, στη Λακωνία. Η φωτιά καίει αγροτοδασική έκταση.

Στο σημείο έσπευσαν 52 πυροσβέστες με 17 οχήματα, καθώς και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ.

Από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.