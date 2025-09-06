Στον «αέρα» βρίσκονται τα προγράμματα του μεγαλύτερου Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας, «Αθηνά Υγεία», του Δήμου Αθηναίων, που λειτουργεί έχοντας επτά παραρτήματα.

Σε αυτό απασχολούνται 14 εργαζόμενοι με «μπλοκάκι», των οποίων η σύμβαση λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2025, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει ενέργειες ανανέωσης της εργασίας τους.

Οι εργαζόμενοι στο Κέντρο εκπέμπουν σήμα κινδύνου για το μέλλον των προγραμμάτων, αφού με τα τωρινά δεδομένα δεν μπορεί να οργανωθεί ο σχεδιασμός δράσεων πρόληψης για το 2026. Σημειώνουν δε ότι ο προϋπολογισμός του 2021 δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του 2025 και ζητούν την αναπροσαρμογή του.

Οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι στα Κέντρα Πρόληψης έστειλαν σχετική επιστολή στους αρμόδιους υπουργούς Υγείας και Εσωτερικών, στον πρόεδρο της ΚΕΔΕ (Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος), στον πρόεδρο του ΕΟΠΑΕ (Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων), καθώς και στους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων της Αθήνας. Επιστολή προς τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, με ημερομηνία 25 Αυγούστου, έστειλε και ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ενώ το ζήτημα ετέθη στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας από την πρόεδρο του Κέντρου Πρόληψης «Αθηνά Υγεία», Τζίνη Γεννηματά.

Χ. Δούκας: Έχουν εξαντληθεί τα αποθεματικά

Στην επιστολή του προς τον υπουργό Υγείας ο δήμαρχος Αθηναίων αναφέρει ότι η διοίκηση του Κέντρου, υπό τη νέα δημοτική Αρχή, κάλυψε για τα έτη 2024 – 2025 τις χρηματοδοτικές ανάγκες για την πληρωμή των συμβασιούχων από τα αποθεματικά του, τα οποία πλέον όμως έχουν εξαντληθεί.

Να σημειωθεί ότι η χρηματοδότηση των Κέντρων προέρχεται εξ ημισείας από τα υπουργεία Υγείας και Εσωτερικών. Μάλιστα, έχει υπογραφεί προγραμματική σύμβαση στην οποία προβλέπεται η χρηματοδότηση των Κέντρων Πρόληψης μέχρι το 2027.

«Προκειμένου οι υπάλληλοι αυτοί, που επιτελούν σημαντικό και αναγκαίο έργο για την εύρυθμη λειτουργία του Κ. Π. Αθηνά Υγεία και των επτά παραρτημάτων του, να μπορέσουν να παραμείνουν στη θέση τους και το 2026, είναι αναγκαίο να υπάρξει είτε έκτακτη χρηματοδότηση του υπουργείου Υγείας, είτε αύξηση του ποσοστού των χρημάτων που λαμβάνει το Αθηνά Υγεία από τον ΕΟΠΑΕ. Η χρηματοδότηση που μας αποδίδεται από τον ΕΟΠΑΕ με βάση την Προγραμματική Σύμβαση 2021 – 2027 δεν επαρκεί, καθώς τα λειτουργικά έξοδα και οι μισθοδοσίες από το 2021 που υπολογίστηκαν έχουν αυξηθεί και ο προϋπολογισμός του Κ.Π. Αθηνά Υγεία δεν έχει αναπροσαρμοστεί», αναφέρει στην επιστολή του ο κ. Δούκας.

Ελλιπής ο προϋπολογισμός

Σύμφωνα με την κυρία Γεννηματά, τον Μάιο του 2025 η διοίκηση του ΕΟΠΑΕ «… ενέκρινε τον προϋπολογισμό ο οποίος είναι ελλιπής και μένουμε με ένα μεγάλο έλλειμμα». Όπως ανέφερε, οι εργαζόμενοι στο Κέντρο ανησυχούν και η ίδια, ως διοίκηση, τάσσεται υπέρ τους, καθώς καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. «Είναι σημαντικό να συνεχίσει να υπάρχει σύνδεση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την πρόληψη», σημείωσε. Όπως άλλωστε αναφέρεται στην επιστολή του δημάρχου Αθηναίων, το Κέντρο επιτελεί σημαντικό έργο, με παρεμβάσεις σε σχολεία, εκπαιδευτικούς και συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, και πολλές συναφείς δράσεις.

Εντονότερη η χρήση ουσιών και η παραβατικότητα στην Αθήνα

Την αναγκαιότητα ενίσχυσης των Κέντρων Πρόληψης ανά την Ελλάδα ειδικά τη σημερινή εποχή, που οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες επηρεάζουν άμεσα την ψυχική υγεία των πολιτών, εκφράζουν οι εργαζόμενοι στο Κέντρο Πρόληψης. Διαπιστώνουν δεν ότι κοινωνικά φαινόμενα όπως η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και η παραβατικότητα ανηλίκων στην Αθήνα είναι ακόμη πιο έντονα. «Η στήριξη λοιπόν του ανθρώπινου δυναμικού των Κέντρων Πρόληψης (όχι μόνον στην Αθήνα αλλά σε όλη τη χώρα), καθώς και η κάλυψη των κενών θέσεων εργασίας, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για να συνεχιστεί απρόσκοπτα το πολύτιμο έργο τους», τονίζουν, σημειώνοντας ότι έχουν να γίνουν μόνιμες προσλήψεις προσωπικού περίπου μια δεκαετία.

Εργαζόμενοι με «ημερομηνία λήξης»

«Αποτέλεσμα αυτού», συνεχίζουν, «είναι η κάλυψη των αναγκών να πραγματοποιείται με εργαζόμενους με “ημερομηνία λήξης”. Δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί διαφορετικά η εργασιακή σχέση που διέπεται από Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών. Είναι προφανές πως, υπό το συγκεκριμένο καθεστώς, τίθεται εν αμφιβόλω το συνεχές της πρόληψης, η οποία οφείλει να αποτελεί μια διαδικασία συστηματική και διαρκή και όχι να γίνεται αποσπασματικά ή εποχικά».

Σημειώνουν τέλος, ότι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΟΚΑΝΑ (Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών που μετονομάστηκε σε ΕΟΠΑΕ), για τη στελέχωση των Κέντρων Πρόληψης, απαιτούνται, ένας επιστημονικά υπεύθυνος και τρία τουλάχιστον εξειδικευμένα στελέχη από τον χώρο των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας θα πρέπει να είναι ψυχολόγος. «Οπότε οι εργαζόμενοι/ες με ΔΠΥ δεν περισσεύουν, αντιθέτως είναι απολύτως αναγκαίοι».