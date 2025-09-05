Η συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν με τους ευρωπαίους ηγέτες για το oυκρανικό ζήτημα, ήταν επιεικώς απογοητευτική. Θύμιζε σκηνή με δάσκαλο ιδιόρρυθμο, που απευθυνόταν σε καθυστερημένα παιδιά, και εκείνα αδυνατώντας, υποχωρούσαν σε όσα έλεγε. Είναι, βέβαια, φανερό ότι ο απρόβλεπτος Πρόεδρος των ΗΠΑ προβληματίζει με την πολιτική του και γεννά ερωτηματικά για το πού θέλει να οδηγήσει όχι μόνον την Αμερική αλλά και τον κόσμο ολόκληρο!

Οι ευρωπαίοι ηγέτες των ισχυρών χωρών – απούσης ως συνήθως της Ελλάδας – δέχθηκαν τις υπερβολικές απαιτήσεις τού… Ηγεμόνα να αυξήσουν τις δαπάνες τους για άμυνα στο 5% του ΑΕΠ και να εξασφαλίσουν 150δις ευρώ για την στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία… ας έκαναν και αλλιώς!

Χαρακτηριστικές είναι οι επισημάνσεις του πρώην Πρωθυπουργού της Ιταλίας Μάριο Ντράγκι σε πρόσφατη ομιλία του με τίτλο: «Ποιος είναι ο ορίζοντας για την Ευρώπη;»: «Αναγκαστήκαμε να αποδεχτούμε τους δασμούς που επέβαλε ο μεγαλύτερος εμπορικός μας εταίρος και μακροχρόνιος σύμμαχος, οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες μας πίεσαν να αυξήσουμε τις στρατιωτικές δαπάνες. Ισως θα έπρεπε να είχαμε πάρει ούτως ή άλλως αυτή την απόφαση, και μάλιστα, με μορφές και τρόπους που πιθανότατα θα αντανακλούσαν καλύτερα το συμφέρον της Ευρώπης. Παρά το γεγονός ότι η ΕΕ παρείχε τη μεγαλύτερη οικονομική συνεισφορά στον πόλεμο στην Ουκρανία και είχε το εντονότερο συμφέρον για μια δίκαιη ειρήνη, μέχρι στιγμής εμείς, οι Ευρωπαίοι, έχουμε παίξει περιθωριακό ρόλο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις». Και ο Τραμπ επιδιώκει το Νόμπελ Ειρήνης!

Αξίζει στο σημείο αυτό να θυμηθούμε την εκτίμηση του Ινδού νομπελίστα οικονομολόγου και φιλοσόφου Αμάρτια Σεν ότι η Ευρώπη έχει έλλειψη πολιτικών ηγετών, και ότι σε αυτήν θα έπρεπε να πρωταγωνιστεί η πολιτική, όπως ακριβώς την εννοούσαν οι πατέρες της, και όχι η προσαρμογή και υποταγή στους κανόνες της αγοράς και των χρηματιστηρίων.

Οι γειτονικές μας χώρες Τουρκία και Αίγυπτος έχουν προχωρήσει σε ενέργειες υβριστικές για τον πολιτισμό της Ελλάδας, απέναντι στον ιστορικό και ιδιαίτερης σημασίας για τους Ελληνες Ναό της Αγίας Σοφίας, και στη συνέχεια, απέναντι στην Ιερά Μονή της Αγ. Αικατερίνης του όρους Σινά, που αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO από το 2022.

Ο Ερντογάν, εξάλλου, τρίβει τα χέρια του, γιατί έχει καταφέρει, ως μη μέλος της EE, να κερδίζει περισσότερα οφέλη από την Ελλάδα, που στηρίζεται παθητικά στους εταίρους και συμμάχους της. Η εξωτερική πολιτική της χώρας μας γίνεται με ρυθμούς χελώνας, χωρίς προνοητικότητα και συγκεκριμένη στρατηγική. Η Ελλάδα σέρνεται πίσω από τις εξελίξεις, και τα διπλωματικά κτυπήματα ακολουθούν το ένα το άλλο. Ο ίδιος προχωρεί διαρκώς σε υπερφίαλες κυριαρχικές διεκδικήσεις, και δεν υπάρχει το πολιτικό θάρρος να ακουστεί η φωνή της Ελλάδας όπως στην κρίση του 1987 με έτοιμο Π.Ν.

Μετά και τις εξελίξεις του Ουκρανικού, θα πρέπει να αναθεωρηθεί η εξωτερική μας πολιτική… τι αναμένουμε;

Η κυρία Στέλλα Πριόβολου είναι ομότιμη καθηγήτρια, πρόεδρος Σώματος Ομοτίμων Καθηγητών ΕΚΠΑ, έφορος Σχολών Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός.