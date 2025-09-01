«Η έρευνα για την πόντιση καλωδίου δεν σταμάτησε λόγω της τουρκικής αντίδρασης αλλά επειδή ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τον προγραμματισμό της. Η Τουρκία δεν αναχαίτισε την Ελλάδα και οι εργασίες για την πόντιση του καλωδίου που θα ενώσει την Kύπρο με την Ελλάδα θα συνεχιστούν» είπε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24.

Ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε επίσης στα θαλάσσια πάρκα, στην προκήρυξη των οικοπέδων για εκμετάλλευση και πρόσθεσε ότι «αν δούμε τι έχει συμβεί συνολικά την τελευταία διετία διαπιστώνουμε ότι η Ελλάδα έχει αποκτήσει πολύ μεγαλύτερα ερείσματα στο πεδίο».

«Η έρευνα και πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου θα συνεχιστεί το επόμενο διάτημα και αν υπάρξει διάθεση παρεμπόδισης από τρίτη χώρα θα υπάρξουν συνέπειες. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να σταματήσει να υπερασπίζεται τα κυριαρχικά της δικαιώματα» είπε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός Εξωτερικών στη συνέντευξή του είπε επίσης ότι δεν έχει οριστεί ημερομηνία για συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν, ωστόσο εξετάζεται το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, η οποία θα διεξαχθεί μεταξύ 22 και 26 Σεπτεμβρίου.

Ερωτηθείς αν θα είναι ουσιαστική η συζήτηση, ο κ. Γεραπετρίτης απάντησε ότι δεν υπάρχει καμία συνάντηση μεταξύ του Έλληνα πρωθυπουργού και του Τούρκου προέδρου εθιμοτυπική και πρόσθεσε πως η Αθήνα προσβλέπει να αμβλυνθούν οι ελληνοτουρκικές διαφορές.