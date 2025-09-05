Στο κέντρο των εξαγγελιών του πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ αναμένεται να βρεθούν οι αλλαγές στη φορολογία, με το συνολικό πακέτο να φτάνει περίπου τα 1,7 δισ. ευρώ. Οι αλλαγές, που θα ισχύσουν από το 2026, αναμένεται να περιλαμβάνουν αναπροσαρμογές συντελεστών, αύξηση του αφορολόγητου και παρεμβάσεις για την ελάφρυνση των νοικοκυριών.

Η φορολογική κλίμακα είναι το πρώτο και βασικό μέτωπο παρέμβασης. Ο εισαγωγικός συντελεστής διατηρείται στο 9% για τα πρώτα 10.000 ευρώ εισοδήματος, αλλά στο επόμενο κλιμάκιο, από τις 10.001 έως τις 20.000 ευρώ, πληροφορίες αναφέρουν ότι θα εισαχθεί ένας ενδιάμεσος συντελεστής το πιθανότερο έως τις 15.000 ευρώ, αντί της ενιαίας φορολόγησης με 22% που ίσχυε ως σήμερα.

Παράλληλα, μετατίθεται προς τα πάνω η επιβολή του ανώτατου συντελεστή 44%, ο οποίος μέχρι τώρα ίσχυε για εισοδήματα άνω των 40.000 ευρώ. Πλέον θα εφαρμόζεται σε κλιμάκια από 50.000 ή ακόμη και 55.000 ευρώ και πάνω, ενώ στο τραπέζι υπάρχει και η πρόταση ο συντελεστής να εφαρμοστή σε εισοδήματα άνω των 60.000 ευρώ.

Οι αλλαγές

Η δεύτερη καθοριστική αλλαγή αφορά τις οικογένειες με παιδιά. Εδώ προστίθεται επιπλέον αφορολόγητο από 1.000 έως 2.000 ευρώ για κάθε τέκνο, με ειδική μέριμνα για τους τρίτεκνους και τους πολύτεκνους. Στα σενάρια που εξετάζει το οικονομικό επιτελείο, μια οικογένεια με τρία παιδιά ενδέχεται να δει τον φόρο της να μηδενίζεται για εισοδήματα ακόμη και μέχρι τις 40.000 ή 50.000 ευρώ.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτή την στιγμή υπάρχουν περισσότερες από 1,26 εκατομμύρια οικογένειες με παιδιά, εκ των οποίων 616.000 με ένα παιδί, 536.000 με δύο, 108.000 με τρία και 22.500 με τέσσερα ή περισσότερα, κατέβαλαν φέτος συνολικά 4,57 δισ. ευρώ σε φόρο εισοδήματος. Η αναπροσαρμογή του αφορολογήτου μπορεί, να φέρει ουσιαστική μείωση του φορολογικού βάρους ´σε αυτό το τμήμα της κοινωνίας.

Πέρα από την φορολογική κλίμακα και το αφορολόγητο, πληροφορίες αναφέρουν ότι παρεμβάσεις θα υπάρξουν και στα τεκμήρια διαβίωσης, αλλά και τη φορολογία εισοδημάτων από ενοίκια. Τα σενάρια που έχουν εξεταστεί προβλέπουν μείωση των τεκμηρίων κατά 30% από το 2026, με σαφή πρόθεση πλήρους κατάργησης σε βάθος χρόνου.

Τα ενοίκια

Στα ενοίκια, ο σημερινός συντελεστής 15% για εισοδήματα έως 12.000 ευρώ μάλλον δεν θα αλλάξει, αν και υπάρχουν εισηγήσεις για μείωση του. Βέβαιη θεωρείται η προσθήκη ενδιάμεσου συντελεστή μεταξύ 12.001 και 35.000 ευρώ.

Πρόκειται για μια προσαρμογή που ευνοεί μικροϊδιοκτήτες, οι οποίοι μέχρι τώρα φορολογούνταν υπερβολικά σε σχέση με το πραγματικό εισόδημα που εισπράττουν.

Στο τραπέζι υπάρχει και πρόταση για μείωση του ΕΝΦΙΑ στις οικογένειες με παιδιά.

Το δημοσιονομικό αποτύπωμα αυτών των παρεμβάσεων δεν είναι αμελητέο. Μόνο η «αναμόρφωση» της κλίμακας κοστολογείται σε 1,3 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 1 δισ. αφορά τις μειώσεις παρακρατήσεων και 300 εκατ. τις επιστροφές φόρου που θα αποτυπωθούν το 2027. Σε αυτό προστίθενται οι λοιπές ελαφρύνσεις, ώστε το συνολικό πακέτο της ΔΕΘ να προσεγγίζει τα 1,7 δισ. ευρώ.

Πηγή: ot.gr