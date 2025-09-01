Μία εβδομάδα πριν από την ψήφο εμπιστοσύνης που ζήτησε ο Φρανσουά Μπαϊρού στις 8 Σεπτεμβρίου στην Εθνοσυνέλευση, ο πρωθυπουργός της Γαλλίας παραχώρησε μεγάλη τηλεοπτική συνέντευξη.

Σήμερα αναμένεται να αρχίσει νέος γύρος διαβουλεύσεων με τους αρχηγούς των κομμάτων και των κοινοβουλευτικών ομάδων. Βέβαια, φαντάζει εξαιρετικά δύσκολο να έχει θετική έκβαση.

Ωστόσο, όμως ξεκίνησε τη συνέντευξη ξεκαθαρίζοντας ότι δε τη δίνει για να πει «αντίο», όπως τον κάλεσε να πράξη ο πρώτος γραμματέας του Σοσιαλιστικού Κόμματος. «Το ζήτημα δεν είναι η μοίρα του πρωθυπουργού, είναι η μοίρα της Γαλλίας» ανέφερε αρχικά. Στη συνέχεια επισήμανε: «αν η κυβέρνηση πέσει (…) σημαίνει ότι θα αλλάξουμε πολιτική. Θα εγκαταλείψουμε την πολιτική που για μένα είναι ζωτικής σημασίας για τη χώρα».

«Δεν μπορούμε να συζητήσουμε τη σοβαρότητα του προβλήματος»

«Οι επόμενες ημέρες είναι κρίσιμες», τόνισε σε σοβαρό τόνο ο Φρανσουά Μπαϊρού. Παράλληλα, επεσήμανε με θλίψη ότι «δεν μπορούμε να συζητήσουμε τη σοβαρότητα του προβλήματος και την ακρίβεια της διάγνωσης με όλες τις πολιτικές δυνάμεις».

Στη συνέχεια παρομοίασε την κατάσταση της Γαλλία με μια βάρκα που βουλιάζει. «Μια βάρκα με μια τρύπα στο κύτος. Το αμπάρι της βάρκας γεμίζει με νερό κάθε μέρα που περνάει εδώ και πενήντα χρόνια» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Έπειτα τόνισε: «Εάν οι Γάλλοι το γνώριζαν , δεν θα ήμασταν εδώ. Θα υπήρχε ένα κίνημα κινητοποίησης από την πλευρά τους και από την πλευρά των πολιτικών».

«Μόνο εγώ δεν πήγα διακοπές»

Φυσικά, δεν έλειψαν και τα καρφιά για τους πολιτικούς του αντιπάλους. «Ο μόνος που δεν ήταν σε διακοπές ήμουν εγώ. Στο Παρίσι δεν υπήρχε κανείς» , επέμεινε ο πρωθυπουργός, καλώντας τους πολιτικούς του συνομιλητές να συνεχίσουν τον διάλογο καθ’ όλη τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου. Φυσικά, αυτό προϋποθέτει να ξεπεράσει το «εμπόδιο» της 8ης Σεπτεμβρίου.

Ο Μπαϊρού ρωτήθηκε και για την πρόταση κατάργησης δύο αργιών. Συγκεκριμένα πρότεινε την κατάργηση της Δευτέρας του Πάσχα και της 8ης Μαΐου, προκειμένου να δημιουργηθούν πρόσθετα έσοδα για τα δημόσια οικονομικά.

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας διαβεβαίωσε ότι το μέτρο αυτό «είναι απολύτως συζητήσιμο και τροποποιήσιμο». Μάλιστα, δήλωσε έτοιμος «να συζητήσει το θέμα».

Σε ερώτηση για το εάν έχουν εξεταστεί άλλες επιλογές τόνισε: «Είχα σκεφτεί μία. Να πάω από 35 ώρες εργασίας σε 36 ώρες εργασίας την εβδομάδα. Στη συνέχεια δεν το έκανα, επειδή βλέπω το μέγεθος των αντιδράσεων και επίσης επειδή αυτό είναι το όριο από το οποίο ξεκινούν οι υπερωρίες».

Η άτυπη μάχη των γενιών και η παραδοχή του Μπαϊρού

«Ποτέ δεν είπα ότι πρέπει να στοχεύσουμε τους boomers, στους οποίους ανήκω και εγώ» ανέφερε ο Μπαϊρού με αφορμή δήλωσή του η οποία προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων. Συγκεκριμένα, πριν από τέσσερις μέρες μιλώντας στο TF1 τους είχε κατηγορήσει για την άνεση με την οποία ζουν.

Την Κυριακή ο Μπαϊρού δήλωσε «Ποτέ δεν είπα ότι πρέπει να στοχεύσουμε τους boomers, στους οποίους ανήκω» . Ενώ καλεί τους συνταξιούχους να βοηθήσουν τους νεότερους, μερικούς από τους οποίους θεωρεί «θυσιασμένους» και «χωρίς πεπρωμένο» .

«Θέλω να αφυπνίσω τους ηλικιωμένους γιατί είμαι σίγουρος ότι είναι αλληλέγγυοι με αυτό που λέω. Είναι τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους», προέτρεψε ο πρωθυπουργός. Μάλιστα, θυμήθηκε τα δικά του νιάτα λέγοντας, «όταν ήμασταν 20 ετών, η Γαλλία είχε μηδενικό χρέος και θαυμάσια ανάπτυξη. Βρίσκαμε εύκολα δουλειά. Δεν είχαμε αυτό το βάρος του χρέους στην πλάτη μας».

Επίθεση Μπαϊρού στο Σοσιαλιστικό κόμμα

Την επομένη της παρουσίασης των δημοσιονομικών σχεδίων του Σοσιαλιστικού Κόμματος – τα οποία προτείνουν κυρίως τη μείωση του ελλείμματος κατά 21,7 δισεκατομμύρια ευρώ το 2026, δηλαδή περίπου το ήμισυ των 44 δισεκατομμυρίων ευρώ που έβαλε στο τραπέζι η κυβέρνηση – ο Φρανσουά Μπαϊρού απέρριψε το σχέδιο αυτό την Κυριακή, λέγοντας ότι «σημαίνει ότι δεν κάνουμε τίποτα» για τη μείωση του χρέους.

«Το PS προτείνει να αφήσουμε τις δαπάνες να ξεκινήσουν και πάλι δημιουργώντας, σύμφωνα με τους λογαριασμούς μου, 32 δισεκατομμύρια ευρώ σε φόρους στις επιχειρήσεις» κατήγγειλε ο πρωθυπουργός, επικαλούμενος την εμπιστοσύνη ορισμένων σοσιαλιστών στελεχών που φέρεται να του το είπαν: “Έχουν τρελαθεί . ”

Παρά την οξύτητα των επιθέσεών του, ο Φρανσουά Μπαϊρού λέει ότι «απευθύνεται σε όλους». Διότι, όπως τόνισε «αν δεν συμφωνήσουμε στη διάγνωση, καμία πολιτική δεν θα λειτουργήσει». Το έργο, ωστόσο, υπόσχεται να είναι δύσκολο: «Εδώ και δέκα ημέρες, δέχομαι συνεχή πυρά από αντιπάλους και παρατηρητές επειδή τόλμησα να πω ότι υπάρχει ένα ζωτικό πρόβλημα όσον αφορά το χρέος», θρηνεί.

Μια εβδομάδα αφότου αιφνιδίασε ολόκληρη την πολιτική τάξη ζητώντας ψήφο εμπιστοσύνης στη Συνέλευση εξήγησε την πράξη του. Ο Φρανσουά Μπαϊρού είπε: «Αν δεν έχω την ελάχιστη συναίνεση των Γάλλων και εκείνων που τους εκπροσωπούν, δεν είναι δυνατή καμία θαρραλέα πολιτική». Όπως δήλωσε αρνείται να «ασκήσει πολιτική εναντίον του γαλλικού λαού».

Παρ’ όλα αυτά ο Μπαϊρού δήλωσε «πεπεισμένος» ότι «τα πράγματα μπορούν να κινηθούν θετικά» από τώρα μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, προειδοποίησε ιδιαίτερα για «μια περίοδο αταξίας, χάους» στο αντίθετο σενάριο.

Ιδιαίτερα από τη στιγμή που, σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχουν «πολιτικές δυνάμεις που θέλουν το χάος και που πιστεύουν ότι πάνω στο χάος χτίζουμε την επανάσταση».