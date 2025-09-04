Το πιο κρίσιμο παιχνίδι της μέχρι το επόμενο δίνει το βράδυ της Πέμπτης η Εθνική στο Eurobasket. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη αντιμετωπίζει στις 21.30 την Ισπανία σε μια αναμέτρηση που θα κρίνει πολλά για τη συνέχειά της στη διοργάνωση.

Η Εθνική θέλει να πάρει τη νίκη και μαζί την πρώτη θέση στον όμιλο. Εάν αυτό συμβεί θα ανοίξει και ο δρόμος της για την παρουσία της στην τετράδα. Σε περίπτωση ήττας θα αρχίσουν τα σενάρια για την τελική θέση της γαλανόλευκης στον όμιλο.

Η γαλανόλευκη μπορεί να τερματίσει από δεύτερη μέχρι τέταρτη κάτι που αλλάζει πολλά στο μετέπειτα μονοπάτι της. Εάν τερματίσει δεύτερη θα παίξει με την τρίτη του τέταρτου ομίλου, αν είναι τρίτη θα παίξει με τη δεύτερη και εάν καταταγεί τέταρτη θα παίξει με την πρώτη.

Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 21.30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ και τα κανάλια Novasports.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας στο Eurobasket