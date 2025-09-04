Αφιερωμένη στον Στέλιο Καζαντζίδη θα είναι η σημερινή βραδιά (4/9) στο Καλλιμάρμαρο, την οποία διοργανώνει το «Όλοι Μαζί Μπορούμε».

Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

Τo βράδυ της συναυλίας θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς έως την 01:00, στα παρακάτω μέσα:

τρόλεϊ 2,4,10,11

λεωφορεία 550,

Ηλεκτρικό,

γραμμές του μετρό 2,3

γραμμή Τ6 του τραμ

Συμμετέχουν: Θέμης Αδαμαντίδης, Κωνσταντίνος Αργυρός, Μελίνα Ασλανίδου, Ελένη Βιτάλη, Γιάννης Διονυσίου, Στέλιος Διονυσίου, Πέγκυ Ζήνα, Μελίνα Κανά, Klavdia, Χρήστος Μάστορας, Δημήτρης Μπάσης, Γιώτα Νέγκα, Πίτσα Παπαδοπούλου, Αντώνης Ρέμος, Μπάμπης Στόκας, Κωνσταντίνος & Ματθαίος Τσαχουρίδης, Νεφέλη Φασούλη, Θοδωρής Φέρρης

Μαζί τους ο Θοδωρής Αθερίδης αφηγείται.