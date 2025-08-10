Xωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας 60χρονος ημεδαπός, μετά την πτώση του οχήματός του στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Νικολάου Κορίνθου.

Περαστικοί, που είδαν την τρελή πορεία του ΙΧ, κάλεσαν αμέσως σε βοήθεια. Δύο αστυνομικοί, ένας της ομάδας ΔΙ.ΑΣ και ένας της ΟΠΚΕ, έσπευσαν στο σημείο και βούτηξαν στο νερό για να απεγκλωβίσουν τον άνδρα.

Ο άντρας παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Μέχρι στιγμής, παραμένουν αδιευκρίνιστες οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη.