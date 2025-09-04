Λίγες ημέρες, μόλις έξι, απομένουν για την έκβαση του διαγωνισμού που αφορά στα δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης στους υδρογονάνθρακες Νότια της Κρήτης και Νότια της Πελοποννήσου.

Για τα τέσσερα θαλάσσια blocks με πιθανά κοιτάσματα σε υδρογονάνθρακες ο διεθνής διαγωνισμός λήγει στις 10 Σεπτεμβρίου και για την ακρίβεια στις 5 το απόγευμα. Τότε θα είναι γνωστό ποιοι επενδυτές κατέθεσαν δεσμευτικές προσφορές για τα υπεράκτια οικόπεδα «Νότια της Κρήτης I», «Νότια της Κρήτης II, «Νότια της Πελοποννήσου» και «Α2».

Συγκρατημένη αισιοδοξία

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξη αναφορικά με τη συμμετοχή στον διεθνή διαγωνισμό.

Τα προαναφερόμενα τρία θαλάσσια blocks ως γνωστόν τα έχει ζητήσει, άτυπα η αμερικανική πολυεθνική Chevron και το τέταρτο ο ελληνικός ενεργειακός Όμιλος HELLENiQ ENERGY. Το ερώτημα είναι αφενός αν ο πετρελαϊκός κολοσσός Chevron θα κάνει και πράξη την εκδήλωση ενδιαφέροντος και αν φυσικά θα συμμετέχει και η HELLENiQ ENERGY.

Το στοίχημα που βάζει η κυβέρνηση είναι μεγάλο για την έκβαση του διαγωνισμού. Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου με δηλώσεις του χθες 3 Σεπτεμβρίου στην ΕΡΤ εξέφρασε «συγκρατημένη αισιοδοξία»: «Πρόκειται για έναν διαγωνισμό που διεξάγεται με όλες τις δικλείδες ασφαλείας. είναι μία καθοριστική στιγμή, για να δούμε αν ο υποθαλάσσιος πλούτος της χώρας μας θα μετατραπεί σε εθνικό κεφάλαιο για τις επόμενες γενεές».

Τα σενάρια για τους υδρογονάνθρακες

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στον διαγωνισμό θα κατέβουν δύο εταιρείες. Η Chevron και η HELLENiQ ENERGY είναι εκείνες που έχουν αποκτήσει και τα σεισμικά δεδομένα, κάτι που αποτελεί και μία από τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων.

Ωστόσο, από την απόκτηση των σεισμικών δεδομένων των περιοχών μέχρι την υποβολή δεσμευτικής προσφοράς και πάλι υπάρχει απόσταση…

Πάντως το συγκρατημένο χαμόγελο του Παπασταύρου κατά τη διάρκεια της χθεσινής του εμφάνισης στην ΕΡΤ αφήνει ελπίδες για την τελική έκβαση του διαγωνισμού.

Από το data room της ΕΔΕΥΕΠ, όπως έγραψε ο ΟΤ, πέρασαν και οι ευρωπαϊκοί πετρελαϊκοί κολοσσοί BP και ENI. Χωρίς όμως να επιβεβαιώνεται για το αν απέκτησαν τα σεισμικά δεδομένα.

Όλα τα σενάρια δείχνουν αυξημένες πιθανότητες στην υποβολή δεσμευτικών προσφορών από τις Chevron και HELLENiQ ENERGY και φυσικά δεν αποκλείεται οι δύο εταιρείες να συστήσουν και κοινοπραξία.

Το μέγεθος των κοιτασμάτων σε υδρογονάνθρακες

Η Ελλάδα έχει μία ακόμη ευκαιρία μετά και την ερευνητική δραστηριότητα της ExxonMobil στα υπεράκτια blocks «Νοτιοδυτικά της Κρήτης» και «Δυτικά της Κρήτης» να μπει δυναμικά στο ενεργειακό παιχνίδι της ευρύτερης περιοχής.

Σε ό,τι αφορά την πιθανότητα ύπαρξης κοιτασμάτων φυσικού αερίου στα υπεδάφη των περιοχών του Ιονίου και του Λιβυκού Πελάγους η ΕΔΕΥΕΠ εκτιμά: «Μια συντηρητική εκτίμηση των δυνητικών και πιθανών αποθεμάτων των εν λόγω περιοχών, στις οποίες ωστόσο δεν έχει ακόμη διενεργηθεί ερευνητική γεώτρηση, κυμαίνεται σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της ΕΔΕΥΕΠ στα 24 τρις κυβικά πόδια (trillion cubic feet) ή 680 bcm φυσικού αερίου (risked recoverable reserves). Η πιθανή επιβεβαίωση αυτών των κοιτασμάτων υπερκαλύπτει τόσο την παρούσα όσο και τη μέλλουσα εγχώρια ζήτηση φυσικού αερίου καθιστώντας τη χώρα μας εξαγωγική έως τα τέλη της δεκαετίας», υπογραμμίζει ο κρατικός φορέας και στη φετινή ετήσια έκθεση του.

