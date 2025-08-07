Σε μία ακόμα προκλητική ενέργεια φέρεται να προχώρησε η Τουρκία. Όπως μεταδίδουν τουρκικά Μέσα το τουρκικό Πολεμικό Ναυτικό εξέδωσε ANTINAVTEX παρεμποδίζοντας έρευνες για το καλώδιο στην Κύπρο.

Σύμφωνα πάντα με τα τουρκικά ΜΜΕ η Κύπρος εξέδωσε NAVTEX για έρευνες από σκάφος με σημαία Γιβραλτάρ. Οι Τούρκοι ισχυρίζονται ότι οι έρευνες θα γίνονταν εντός της υφαλοκρηπίδας τους και για αυτό εξέδωσαν ANTINAVTEX.

«Η Τουρκία ματαίωσε γρήγορα αυτή την προσπάθεια τετελεσμένου γεγονότος από την ελληνοκυπριακή πλευρά» αναφέρουν πηγές του τουρκικού ΥΠΕΞ. Τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι στην περιοχή κατέπλευσαν άμεσα πλοία του πολεμικού ναυτικού καθώς και ένα ελικόπτερο.

«Οι δραστηριότητες του εν λόγω πλοίου παρακολουθούνται στενά. Σε περίπτωση που επιχειρήσουν να παραβιάσουν την υφαλοκρηπίδα μας, θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα επιτόπου», ανέφεραν οι ίδιες πηγές.