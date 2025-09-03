«Κλειδωμένη» θεωρείται η μετακίνηση των υπηρεσιών δόμησης από την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην ευθύνη της κεντρικής κυβέρνησης. Άλλωστε πρόκειται για μία από τις 25 μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης που θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους.

Ο ρόλος του Μεγάρου Μαξίμου

Το θέμα των πολεοδομιών έχει φτάσει βέβαια μέχρι το Μέγαρο Μαξίμου ενώ έχει απασχολήσει προηγούμενα Υπουργικά Συμβούλια μέσα στο καλοκαίρι. Η απόφαση για κεντρικοποίηση των εν λόγω υπηρεσιών, δίνοντας νέα σύγχρονη δομή που, όπως εξηγούν από την κυβέρνηση, θα διαμορφώσει ένα πλαίσιο για διαφανή, γρήγορη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επενδύσεων είναι ειλημμένη. Αυτό που μένει είναι να βρεθεί η «μαγική» φόρμουλα και ο τρόπος που αυτή η μετάβαση θα πραγματοποιηθεί. Το πιθανότερο σενάριο, βέβαια, θέλει την ύπαρξη μιας κεντρικής Διεύθυνσης, η οποία και θα ελέγχει τον πολεοδομικό σχεδιασμό και η οποία θα εποπτεύεται απευθείας από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του CityHub, το σχέδιο για την επόμενη ημέρα των πολεοδομιών αναμένεται να ξεδιπλωθεί προς το τέλος του 2025, ωστόσο δεν αποκλείεται ένα πρώτο περίγραμμα να ανακοινωθεί νωρίτερα, μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Newsletter Cityhub - Το newsletter της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κάνε εγγραφή στο εβδομαδιαίο Newsletter του Cityhub για να λαμβάνεις στο inbox σου όλες τις σημαντικές εξελίξεις από τους 332 δήμους και τις 13 περιφέρειες της χώρας. ΕΓΓΡΑΦΗ

Η κυβερνητική οπτική

Όπως είχε δηλώσει και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, πρόκειται για μία από τις πρωτοβουλίες, για την οποία τα συναρμόδια υπουργεία ετοιμάζουν παρέμβαση με γνώμονα την εξυπηρέτηση του πολίτη, την διαφάνεια και ένα σύγχρονο πνεύμα ταχύτητας και λειτουργικότητας. «Δεν μπορεί να γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη, θα υπάρξουν συζητήσεις και μελέτες αλλά είναι μία μεταρρύθμιση που θα γίνει στο δεύτερο εξάμηνο του 2025. Υπάρχουν παράπονα και καταγγελίες για διαφθορά, καθυστερήσεις και υποστελέχωση στις πολεοδομίες. Είναι ένα κομμάτι του βαθέος κράτους. Η κυβέρνηση έχει αντιμετωπίσει αρκετά ζητήματα με τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του Δημοσίου, στο θέμα των συντάξεων έχουμε κάνει πολύ σημαντικά βήματα όπως και στην φοροδιαφυγή. Και οι πολεοδομίες είναι ένας τομέας που πρέπει να γίνουν πολλά και ουσιαστικά βήματα», είχε τονίσει χαρακτηριστικά.

65.000 πολίτες έκριναν «ανεπαρκείς» τις Υπηρεσίες Δόμησης

Τα πρώτα σημαντικά δεδομένα έφτασαν στο Μαξίμου και στα συναρμόδια υπουργεία από την αξιολόγηση των περίπου 65.000 πολιτών που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγους μήνες και διήρκησε σχεδόν 30 ημέρες. Σε αυτή, οι 150 Υπηρεσίες Δόμησης σε όλους τους προς αξιολόγηση δήμους έμειναν… μετεξεταστέες καθώς δεν κατάφεραν να λάβουν βαθμολόγηση πάνω από τη βάση.

Έτσι, μετά τον ΝΟΚ και την ακυρωτική απόφαση για τις βασικές διατάξεις του από το Συμβούλιο της Επικρατείας, για την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, η μεταφορά…κεντρικότερα των αρμοδιοτήτων των πολεοδομιών αποτελεί ακόμη μία αιτία τριβής με την κυβέρνηση.

Υπενθυμίζεται πως η ευθύνη των πολεοδομιών πέρασε στους δήμους από τις νομαρχίες το 2010, πριν από 15 ολόκληρα χρόνια. «Από τότε και χωρίς υπερβολή έχει να μπει προσωπικό στις υπηρεσίες δόμησης. Αυτόματα, δηλαδή, οι δήμοι…κληρονόμησαν μια αρμοδιότητα άνευ προσωπικού και δη εξειδικευμένου», αποκαλύπτει ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, Δημήτρης Καφαντάρης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, κάποιες Υπηρεσίες Δόμησης να υπολειτουργούν και οι εργαζόμενοι που υπάρχουν να δυσκολεύονται πολύ.

Οι αριθμοί και η υποστελέχωση

Σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαν παρουσιαστεί πρόσφατα σε ειδική ημερίδα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων, από τους 325 δήμους, το 55%, έχει υπηρεσία δόμησης. Μάλιστα οι 23 από τους 47 δήμους μητροπολιτικών κέντρων είναι χωρίς πολεοδομία.

Όπως επισημαίνει ο κ Καφαντάρης, το εγχείρημα των πολεοδομιών με τη μεταφορά τους στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού αφέθηκε στην τύχη του. «Είναι χαρακτηριστικό πως πολεοδόμοι σπανίως υπάρχουν στις υπηρεσίες δόμησης των δήμων. Άρα φάνηκε από την αρχή πως αυτό που επιχειρήθηκε και συνεχίζεται είναι να φανείς ότι οι δήμοι δεν είναι ικανοί και να λένε πως για όλα φταίει η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αναρωτιέμαι, όμως, εάν, όπως λέγεται, περάσουν οι αρμοδιότητες κεντρικά, πώς θα λειτουργήσουν, χωρίς να προσληφθεί εξειδικευμένο προσωπικό;».

Η αντίδραση της ΚΕΔΕ

Πάντως, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) σε εκτενές υπόμνημα που έστειλε προς τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση, ενόψει και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ζητά την ουσιαστική ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και την αναβάθμιση του ρόλου της ΤΑ, μέσα από 12 βασικούς άξονες. Ένας από αυτούς είναι και οι Υπηρεσίες δόμησης, για τις οποίες στο υπόμνημα αναφέρεται πως το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωση έχει λάβει από τον Ιούνιο απόφαση, με την οποία «εξέφρασε την ομόφωνη αντίθεσή του σε κάθε σκέψη ή προσπάθεια μεταφοράς των ΥΔΟΜ εκτός των Δήμων, καθώς ανήκουν στην Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση θεσμικά, επιχειρησιακά και λειτουργικά και ζητά την στήριξη, ενίσχυση και στελέχωση των ΥΔΟΜ, ώστε να επιτελέσουν τον πολεοδομικό και αναπτυξιακό τους ρόλο προς όφελος των τοπικών κοινωνιών».

Και συνεχίζει πως τα επιχειρησιακά προβλήματα δε λύνονται με νομοθετικές διατάξεις, γι’ αυτό και η πρόταση της ΚΕΔΕ είναι ένας ουσιαστικός διάλογος μεταξύ των μελών της Ένωσης και του ΥΠΕΝ, «προκειμένου να εκπονηθεί ένα Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο συγκρότησης, στελέχωσης, οργάνωσης, ψηφιοποίησης και τεχνικής υποστήριξης των ΥΔΟΜ. Ένα Επιχειρησιακό Σχέδιο που έπρεπε να συνοδεύει τη θεσμοθέτηση της αποκέντρωσής τους με το Ν.3852/2010 (“Καλλικράτης”). Ειδικά δε για τους μικρούς Δήμους μπορεί να αξιοποιηθεί ο θεσμός των διαδημοτικών Κοινών Υπηρεσιών (άρθρο 63 του Ν.1416/1984)».

Αναδημοσίευση από το ένθετο cityhub της εφημερίδας ΤΑ ΝΕΑ