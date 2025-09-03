Τι περιμένουμε από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην 89η ΔΕΘ; Αυτή την απάντηση δίνει στον Γιάννη Θ. Διαμαντή ο Γρηγόρης Τζιοβάρας, πολιτικός συντάκτης στο «ΒΗΜΑ». Τα στοιχεία που δίνουν στην πρωθυπουργική παρουσία προεκλογικό χαρακτήρα.

Στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο «Κυβερνητικό restart με το βλέμμα στη ΔΕΘ» μεταξύ άλλων θα ακούσετε:

0:29 Πώς έχει αλλάξει ο χαρακτήρας της ΔΕΘ με το πέρασμα του χρόνου.

2:16 Τι θα ακούσουμε το Σάββατο στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη.

3:04 Με ποια Υπουργεία συζητά ο Μητσοτάκης και σε ποιες κατευθύνσεις θα κινηθούν οι αναμενόμενες εξαγγελίες.

4:16 Ποια θετικά σημεία της πολιτικής του θα υπογραμμίσει ο πρωθυπουργός από το βήμα της φετινής ΔΕΘ.

5:23 Η αυτοκριτική που πιθανότατα θα περιέχει η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη.

5:52 Η αναφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ και οι ανακοινώσεις του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

8:39 Η προεκλογική χροιά της παρουσίας του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ 2025.

8:29 Πόσο έντονο είναι το ενδιαφέρον των πολιτών για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

