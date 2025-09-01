Η Τάνια Μποζανίνου, αρχισυντάκτρια στο «ΒΗΜΑ» και ειδική επί της διεθνούς ειδησεογραφίας, εξηγεί στον Γιάννη Θ Διαμαντή σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις για το τέλος του ρωσοουκρανικού πολέμου. Γιατί δεν τα βρίσκουν Ρωσία και Ουκρανία.

Στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο «Τι ζητούν Μόσχα και Κίεβο για να σταματήσουν τον πόλεμο» μεταξύ άλλων θα ακούσετε:

0:38 Τι συζητήθηκε στη συνάντηση Τραμπ και Πούτιν στην Αλάσκα.

1:38 Τα ζητούμενα και οι θέσεις της Ρωσίας.

2:25 Γιατί η Ρωσία διεκδικεί το Ντονμπάς.

3:05 Τι είδους εγγυήσεις ασφαλείας ζητά ο Ζελένσκι από τους συμμάχους του.

5:24 Ο ρόλος του Ντόναλντ Τραμπ και η κόπωση των Ουκρανών στρατιωτών.

6:39 Πόσο ευχαριστημένος είναι ο ουκρανικός λαός από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

7:31 Τα διαπραγματευτικά χαρτιά που διαθέτει ο Ζελένσκι.

8:40 Το μέλλον της Ουκρανίας μετά τον τερματισμό του πολέμου.

9:42 Οι επόμενες κινήσεις σε διπλωματικό επίπεδο.

