Ο απολογισμός των νεκρών από τον χειρότερο σεισμό του Αφγανιστάν εδώ και χρόνια αυξήθηκε σε πάνω από 1.400 την Τρίτη. Την ίδια ώρα 3.251 έχουν τραυματιστεί και πάνω από 8.000 σπίτια έχουν καταστραφεί. Σύμφωνα με τις Αρχές υπάρχουν φόβοι ότι περισσότεροι άνθρωποι έχουν παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια.

Ο συντονιστής του ΟΗΕ στο Αφγανιστάν δήλωσε ότι ο απολογισμός είναι πιθανό να αυξηθεί. Από τον σεισμό έχουν πληγεί περισσότερο οι ανατολικές επαρχίες Κουνάρ και Νανγκαρχάρ.

«Δεν ξέρουμε πόσοι θα είναι οι νεκροί στο Αφγανιστάν»

Τη Δευτέρα πραγματοποιήθηκαν επιχειρήσεις διάσωσης σε τέσσερα χωριά που επλήγησαν σοβαρά στην Κουνάρ. Οι προσπάθειες θα επικεντρωθούν τώρα στο να φθάσουν σε πιο απομακρυσμένες ορεινές περιοχές.

Ο επικεφαλής της διαχείρισης καταστροφών της επαρχίας, δήλωσε ο Εχσανουλάχ Εχσάν, μίλησε για την πορεία των ερευνών. «Δεν μπορούμε να προβλέψουμε με ακρίβεια πόσα πτώματα μπορεί να είναι ακόμη παγιδευμένα κάτω από τα ερείπια», δήλωσε ο Εχσάν. «Η προσπάθειά μας είναι να ολοκληρώσουμε αυτές τις επιχειρήσεις το συντομότερο δυνατό και να αρχίσουμε να διανέμουμε βοήθεια στις πληγείσες οικογένειες».

Το ορεινό έδαφος και οι κακές καιρικές συνθήκες εμπόδισαν τους διασώστες να φτάσουν σε απομακρυσμένες περιοχές κατά μήκος των πακιστανικών συνόρων, όπου ο σεισμός ισοπέδωσε εκατοντάδες σπίτια από λάσπη και τούβλα.

Την Τρίτη, μια ουρά ασθενοφόρων βρισκόταν στον κατεστραμμένο ορεινό δρόμο προσπαθώντας να φτάσει σε χωριά του Κουνάρ, καθώς ελικόπτερα πετούσαν, μεταφέροντας προμήθειες βοήθειας και μεταφέροντας τους τραυματίες σε νοσοκομεία, σύμφωνα με μάρτυρα του Reuters.

Ορισμένοι από τους τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία της Καμπούλ και της γειτονικής επαρχίας Νανγκαρχάρ, δήλωσε ο Ehsan. Χιλιάδες παιδιά βρίσκονται σε κίνδυνο, προειδοποίησε την Τρίτη το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά.

«Οι κατεστραμμένοι δρόμοι, οι συνεχιζόμενοι μετασεισμοί και οι απομακρυσμένες τοποθεσίες πολλών χωριών δυσχεραίνουν σοβαρά την παροχή βοήθειας», ανέφερε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, προσθέτοντας ότι πάνω από 12.000 άνθρωποι έχουν πληγεί από τον σεισμό.