Αντιμέτωπος με μία μεγάλη δικαστική ήττα βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς απόφαση του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου που εκδόθηκε σήμερα ξεκαθαρίζει πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν είχε το δικαίωμα να αναπτύξει στρατεύματα της Εθνοφρουράς στην Καλιφόρνια για να εκτελέσουν ενέργειες επιβολής του νόμου, συμπεριλαμβανομένων συλλήψεων, ερευνών τοποθεσιών και ελέγχου πλήθους.

Η απόφαση ελήφθη μετά από αγωγή της πολιτείας της Καλιφόρνια που αμφισβητεί την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς από τον Τραμπ για την καταστολή διαμαρτυριών στο Λος Άντζελες σχετικά με τις πολιτικές επιβολής του νόμου της κυβέρνησης Τραμπ για τη μετανάστευση τον περασμένο Ιούνιο.

Ο δικαστής Τσαρλς Μπρέιερ δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η ανάπτυξη των στρατευμάτων από τον Τραμπ παραβίασε τον ομοσπονδιακό νόμο Posse Comitatus, έναν νόμο που απαγορεύει την χρήση των ομοσπονδιακών δυνάμεων (Στρατός, Πολεμικό Ναυτικό, Σώμα Πεζοναυτών, Αεροπορία, Διαστημική Δύναμη) για την επιβολή του νόμου σε εσωτερικές υποθέσεις κάποιας εκ των Πολιτειών.

Ο νόμος που παραβίασε ο Τραμπ

Ο νόμος αυτός, ο οποίος θεσπίστηκε ως απάντηση σε περιστατικά κατά τη διάρκεια και μετά τον Εμφύλιο Πόλεμο, όπου ο στρατός χρησιμοποιήθηκε υπερβολικά για την επιβολή της τάξη έχει ρητές εξαιρέσεις που επιτρέπουν τη στρατιωτική εμπλοκή σε περιπτώσεις όπως είναι η προστασία της ομοσπονδιακής περιουσίας, η επιβολή ορισμένων ομοσπονδιακών νόμων και δικαστικών αποφάσεων και η εφαρμογή του νόμου όταν έχει δοθεί ρητή άδεια από το Κογκρέσο ή την κυβέρνηση σε περίπτωση όμως εξαιρετικής ανάγκης.

Η απόφαση του Δικαστηρίου περιορίζεται στην Καλιφόρνια, αλλά δημιουργεί δικαστικό προηγούμενο την ώρα που ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο ανάπτυξης στρατευμάτων της Εθνοφρουράς και σε άλλα μέρη των ΗΠΑ (πχ Ουάσινγκτον, Σικάγο) για την αντιμετώπιση του εγκλήματος.