Ο Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε για το Λος Αντζελες, χθες, Δευτέρα 09-06-2025, διάταγμα για την ανάπτυξη επιπλέον 2.000 μελών της Εθνοφρουράς στην προσπάθεια καταστολής των διαδηλώσεων που ξέσπασαν έπειτα από μαζικές επιχειρήσεις – «σκούπα» με συλλήψεις σε βάρος μεταναστών.

Ανώτατοι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η ανάπτυξη των δυνάμεων ενδέχεται να χρειαστεί μία ή δύο ημέρες, καθώς το διάταγμα μόλις υπεγράφη.

Παράλληλα, 700 πεζοναύτες στάλθηκαν από τη βάση του Twentynine Palms για την προστασία ομοσπονδιακών κτηρίων και πρακτόρων, όπως ανακοίνωσε η Διοίκηση Βορείου Αμερικής (US Northern Command).

PRESS RELEASE: Approximately 700 Marines with 2nd Battalion, 7th Marines, 1st Marine Division will seamlessly integrate with the Title 10 forces under Task Force 51 in the Los Angeles Area. @DODResponse @1stMEF @DeptofDefense @USArmyNorth

