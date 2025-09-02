Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, με ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, ο 46χρονος οδηγός μοτοσικλέτας, μετά την απολογία του σήμερα, για το θανατηφόρο τροχαίο που προκάλεσε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής στην Πάτρα, με θύμα μία 86χρονη και ελαφρά τραυματία την οκτάχρονη που συνόδευε η ηλικιωμένη.

Τι υποστηρίζει ο κατηγορούμενος

Ο κατηγορούμενος, σε βάρος του οποίου έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια σε βαθμό κακουργήματος, επανέλαβε, σύμφωνα με το τοπικό pelop.gr, τον βασικό ισχυρισμό του ότι «δεν πρόλαβε να αντιδράσει». Ωστόσο, δεν φέρεται να έδωσε σαφή απάντηση στις καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων που κάνουν λόγο για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη. Οι μαρτυρίες αυτές αποτελούν αντικείμενο προσεκτικής διερεύνησης από την Τροχαία Πατρών, που έχει αναλάβει την προανάκριση.

Υπενθυμίζεται ότι ο 46χρονος, ο οποίος εκινείτο με τη μοτοσικλέτα του επί της λεωφόρου Ακτής Δυμαίων, με κατεύθυνση προς τη διασταύρωση με την οδό Βορείου Ηπείρου, παρέσυρε την 86χρονη και το κοριτσάκι, ενώ διέσχιζαν κάθετα τον δρόμο.

Κηδεύτηκε η 86χρονη

Κατόπιν, η ηλικιωμένη διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Σήμερα, συγγενείς και φίλοι, συνόδευσαν την αγαπημένη τους Τιτίκα στην τελευταία της κατοικία.

Η οκτάχρονη διακομίστηκε τραυματισμένη στο «Καραμανδάνειο» νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας, όπου κι εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

Μετά το τροχαίο, η Αστυνομία προχώρησε στην σύλληψη του 46χρονου πατέρα τεσσάρων παιδιών. Πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών και κλοπών, ενώ αποφυλακίστηκε το 2013. Στην Πάτρα βρέθηκε για να επισκεφθεί την αδελφή του.