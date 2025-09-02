Σε λειτουργία τέθηκε το νέο σύστημα εξυπηρέτησης “my1521” της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), το οποίο παρουσιάστηκε σε συνέντευξη Τύπου από τον Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή, παρουσία του αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη.

Όπως τονίστηκε, στόχος της νέας υπηρεσίας της ΑΑΔΕ είναι η καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων.

«Με το my1521 εγκαινιάζουμε έναν νέο τρόπο εξυπηρέτησης που μετασχηματίζει ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο εξυπηρετούμε τον πολίτη αλλά και τον τρόπο με τον οποίο απευθυνόμαστε στο φορολογούμενο» δήλωσε ο κ. Πιτσιλής. Πρόσθεσε ότι ο στόχος είναι «να έχουμε μια πιο αποδοτική, πιο ανοικτή και πιο φιλική δημόσια διοίκηση που βάζει στο επίκεντρο τον πολίτη και προσαρμόζεται στις ανάγκες του, με σεβασμό και κατανόηση».

Από τη μεριά του ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι «η εξυπηρέτηση του πολίτη είναι υποχρέωσή μας» προσθέτοντας πως «το 1521 έχει τη φιλοδοξία να αναβαθμίσει την εξυπηρέτηση των φορολογουμένων».

«Σήμερα εγκαινιάζουμε ένα ακόμη πολύ σημαντικό βήμα στην εξυπηρέτηση των πολιτών από το Δημόσιο, στην εμπειρία αυτής της εξυπηρέτησης» ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Πιερρακάκης.

Τι αλλάζει με το my1521

Όπως τόνισε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, το my1521 είναι ένα πολυκαναλικό σύστημα που λειτουργεί ως το κεντρικό σημείο επικοινωνίας της ΑΑΔΕ για την εύκολη και άμεση εξυπηρέτηση πολιτών, επιχειρήσεων και υπαλλήλων της Αρχής, συγκεντρώνοντας σταδιακά σε ένα σημείο όλες τις υπηρεσίες υποστήριξης.

Ενοποιεί την τηλεφωνική γραμμή 1521 με την ψηφιακή πλατφόρμα my1521 προσφέροντας μια ενιαία και απρόσκοπτη εμπειρία εξυπηρέτησης.

Το νέο μοντέλο αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα της εξυπηρέτησης, καθώς:

Μειώνει δραστικά τον χρόνο αναμονής και προσφέρει άμεση, γρήγορη και τεκμηριωμένη εξυπηρέτηση σε πολίτες και επιχειρήσεις.

Δίνει τη δυνατότητα στους φορολογούμενους να επιλύουν ζητήματά τους τηλεφωνικά ή ψηφιακά, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθούν υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο.

Πώς λειτουργεί το my1521

Όπως τόνισε ο διοικητή της ΑΑΔΕ κατά την παρουσίασή του, αυτό θα λειτουργεί με τρία διακριτά επίπεδα υποστήριξης:

Το πρώτο θα αποτελείται από 120 εξειδικευμένους εκπροσώπους οι οποίοι απαντούν άμεσα σε απλά ερωτήματα και παρέχουν γενική πληροφόρηση.

Το δεύτερο θα απασχολεί εξειδικευμένα στελέχη που θα αναλαμβάνουν πιο σύνθετα ζητήματα που απαιτούν ειδικές γνώσεις και έλεγχο στοιχείων.

Το τρίτο εμπλέκει τις αρμόδιες υπηρεσίες τις ΑΑΔΕ για τις πιο πολύπλοκες περιπτώσεις που χρειάζονται τεχνική, κανονιστική ή επιχειρησιακή αρμοδιότητα.

Το τηλεφωνικό κέντρο 1521 είναι διαθέσιμο τις εργάσιμες ημέρες:

έως τις 12/9, από 7:30 έως 17:00

από 15/9 και εφεξής από 7:00 έως 20:00

Για ψηφιακή εξυπηρέτηση, η πλατφόρμα webchannel.1521.aade.gr λειτουργεί όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.

Τέλος, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Πιτσιλής, κατά τον Αύγουστο, μήνα πιλοτικής εφαρμογής του 1521 «καταφέραμε να απαντήσουμε στο 95% των κλήσεων» και «καταφέραμε να επιλύσουμε το πρόβλημα με την πρώτη επικοινωνία σε ποσοστό 85%». Συνολικά η υπηρεσία λάμβανε 2.000 τηλεφωνικές κλήσεων καθημερινά, με τον διοικητή της ΑΑΔΕ να σημειώνει «είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε έως και 5.000 κλήσεις ημερησίως».