Μπορεί ένας τετραψήφιος αριθμός να διευκολύνει την καθημερινότητά μας; Φαίνεται πως ναι για αυτό ο ένας τετραψήφιος μέσα σε τέσσερα χρόνια, έγιναν δύο.

Τέσσερα χρόνια πριν δημιουργήθηκε το 1555. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό; Σημαίνει πως ενώ δεν ήξερες πού έπρεπε να απευθυνθείς και τι πρέπει να κάνεις για να εκδοθεί, επί παραδείγματι, η σύνταξη χηρείας σου, τώρα πια αρκεί να τηλεφωνήσεις στο 1555.

Θα λάβεις τις σωστές κατευθύνσεις και οδηγίες και εν τέλει το αίτημά σου θα διεκπεραιωθεί.

Οι εξαντλητικές αναμονές στα τηλεφωνικά κέντρα, οι ατελείωτες ουρές σε γκισέ και η ανυπαρξία οδηγιών τείνουν να γίνουν παρελθόν καθώς τα στοιχεία, δείχνουν πως ο μέσος χρόνος αναμονής για να απαντηθεί η κλήση σπάει το ρεκόρ των 17 δευτερολέπτων.

Και αυτό αποτυπώνεται και σε αριθμούς: σχεδόν 13 εκατομμύρια απαντημένες κλήσεις έως τώρα.

Ο πολίτης που διαμαρτύρεται επί δεκαετίες για τη δύσκολη και δυσλειτουργική εξυπηρέτηση, πλέον έχει στην υπηρεσία του τον τετραψήφιο αριθμό 1555 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που αλλάζει όλα εκείνα που του δυσκόλευαν τη ζωή.

Το 1555 μετέτρεψε την εξυπηρέτηση από 10 φορείς του Δημοσίου -όπως ο e-ΕΦΚΑ, η ΔΥΠΑ και ο ΟΠΕΚΑ- σε μία πρωτόγνωρη για τον Έλληνα πολίτη διαδικασία.

Το 1566

Αξιοποιώντας την εμπειρία ενός μοντέλου που έχει δοκιμαστεί και πετύχει, δημιουργήθηκε και το 1566: ο ενιαίος αριθμός στην Υγεία, που από τις 15 Ιουλίου, οπότε και ξεκίνησε η λειτουργία του, στοχεύει στο να συγκεντρώσει σε μία γραμμή την πλοήγηση των πολιτών στο ΕΣΥ. Από παροχή πληροφοριών και προσανατολισμό έως ραντεβού, παράπονα και ειδική υποστήριξη ευπαθών ομάδων.

Θέλεις να κλείσεις ραντεβού σε κάποια δομή της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας; Τώρα μπορείς, εύκολα και γρήγορα, καλώντας στο 1566.

Τι γίνεται με το 166;

Το 166 παραμένει ο αριθμός έκτακτης ανάγκης, όμως πάνω από 100 διάσπαρτα τηλεφωνικά κέντρα καταργούνται και αυτό που δημιουργείται, είναι ένας ενιαίος δίαυλος με ξεκάθαρες διαδικασίες και 24ωρη διαθεσιμότητα. Οι τομείς για τους οποίους θα εξυπηρετείται ο πολίτης, μάλιστα, θα επεκτείνονται διαρκώς.

Ψηφιακή μετάβαση της ΑΑΔΕ

Στο πεδίο της φορολογίας, το νέο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων(ΚΕΦ) αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην ψηφιακή μετάβαση της ΑΑΔΕ και στην απλοποίηση διαδικασιών για τους πολίτες. Προβλέπει σύγχρονο, πολυκαναλικό περιβάλλον (τηλέφωνο, email, chat, video), ενσωματωμένο CRM και διαφάνεια στην πορεία των αιτημάτων.

Ο στόχος της διοίκησης είναι να μπορεί ο καθένας μας να εξυπηρετείται άμεσα σε όλο και περισσότερους τομείς, στους οποίους αποδεδειγμένα η εξυπηρέτηση είναι δύσκολη, αποσπασματική ή αναποτελεσματική.