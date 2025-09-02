Στο 3,1% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο (από 3,7% τον Ιούλιο), ενώ το 2,1% άγγιξε στην ευρωζώνη (από 2% τον Ιούλιο), σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις της Eurostat.

Εξετάζοντας τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός αναμένεται να έχουν το υψηλότερο ετήσιο ποσοστό τον Αύγουστο (3,2%, σε σύγκριση με 3,3% τον Ιούλιο), ακολουθούμενα από τις υπηρεσίες (3,1%, σε σύγκριση με 3,2% τον Ιούλιο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα (0,8%, σταθερά σε σύγκριση με τον Ιούλιο) και την ενέργεια (-1,9%, σε σύγκριση με -2,4% τον Ιούλιο).

Ο δομικός δείκτης της ευρωζώνης, που εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές της Ενέργειας και των μη επεξεργασμένων τροφίμων, κατέβασε ελαφρώς ταχύτητα, στο 2,3% σε ετήσια βάση, από 2,4%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αν και η Ελλάδα παραμένει πάνω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης από τον περασμένο Οκτώβριο, κατά τον Αύγουστο σημείωσε τη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση με ποσοστό 0,6%, ενώ το Βέλγιο είχε τη μεγαλύτερη άνοδο της τάξης του 1,5%.

Η εικόνα των μεγάλων οικονομιών

Ο πληθωρισμός αυξήθηκε στο 2,1%, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που δημοσίευσε την Παρασκευή η ομοσπονδιακή στατιστική υπηρεσία. Οι αναλυτές που ρωτήθηκαν από το Reuters είχαν προβλέψει ότι ο εναρμονισμένος με την ΕΕ πληθωρισμός θα αυξανόταν στο 2,0% από 1,8% τον προηγούμενο μήνα.

Στη Γαλλία, ο εναρμονισμένος με την ΕΕ πληθωρισμός ήταν μέτριος, 0,8% σε ετήσια βάση τον Αύγουστο. Ο πληθωρισμός αυτός μειώθηκε λόγω του αργού πληθωρισμού των υπηρεσιών. Οι τιμές των τροφίμων παρέμειναν σταθερές, ενώ η πτώση του ενεργειακού κόστους μετριάστηκε. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 0,5%, σύμφωνα με το INSEE.

Στην Ισπανία, ο εναρμονισμένος με την ΕΕ δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 2,7% σε ετήσια βάση και τα μηνιαία στοιχεία παρέμειναν αμετάβλητα, σύμφωνα με τις έκτακτες εκτιμήσεις της στατιστικής υπηρεσίας της χώρας INE.

Στην Ιταλία, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 1,7% σε ετήσια βάση, ελαφρώς βραδύτερα από ό,τι τον Ιούλιο, καθώς ο πληθωρισμός υποχώρησε στα ενεργειακά προϊόντα αλλά επιταχύνθηκε στα τρόφιμα. Σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 0,1%.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διατήρησε το βασικό επιτόκιο στο 2% στην τελευταία συνεδρίασή της και πιθανότατα θα το επαναλάβει τον επόμενο μήνα, πριν από την επανέναρξη των συζητήσεων για περαιτέρω μειώσεις το φθινόπωρο, ειδικά αν η οικονομία αποδυναμωθεί λόγω των αμερικανικών δασμών.

