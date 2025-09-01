Σταυροδρόμι προκρίσεων είναι αυτό της 4ης αγωνιστικής στο Eurobasket 2025. Κι αν η Τουρκία, η Σερβία, η Γερμανία και η Φινλανδία μετά το 3/3 βρίσκονται ήδη στα νοκ άουτ της διοργάνωσης, έχοντας την ευχέρεια της διαχείρισης δυνάμεων, το ακριβές μέλλον των άλλων οκτώ ομάδων σε Α’ και Β’ όμιλο θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τα αποτελέσματα στα έξι παιχνίδια της ημέρας (1/9).

Ιδίως η αναμέτρηση της Πορτογαλίας κόντρα στην οικοδέσποινα Λετονία για το γκρουπ στη Ρίγα θα δείξει αν εγκυμονούν εκπλήξεις πριν από την τελευταία στροφή. Διότι σε περίπτωση που η παρέα του ανεβασμένου Πορζίνγκις ηττηθεί από τους μαχητικούς Ίβηρες, τότε θα μπλέξει πολύ.

Από την άλλη στο Τάμπερε, Σουηδία και Μαυροβούνιο παίζουν μεταξύ τους προκειμένου να διατηρήσουν ζωντανές τις ελπίδες που τους αναλογούν για να συνεχίσουν στη φάση των 16. Οι Σκανδιναβοί έχουν ήδη μια νίκη στο ενεργητικό τους κι αυτό τούς επιτρέπει να γνωρίζουν πως με μια νέα επικράτηση, θα βρεθούν στα νοκ άουτ χωρίς να χρειάζονται συνδυασμό αποτελεσμάτων στην τελευταία αγωνιστική.

Τέλος η έκβαση του αγώνα μεταξύ της Φινλανδίας του Μάρκανεν και της Λιθουανίας του Βαλαντσιούνας θα ορίσει, εκτός απροόπτου, τη δεύτερη θέση στον Β’ όμιλο, υπό την προϋπόθεση πως η Γερμανία δεν θα ηττηθεί από κανέναν ως το φινάλε της πρώτης φάσης.

Α’ όμιλος

Το πρόγραμμα

14:45 Εσθονία – Τουρκία (Novasports Start)

18:00 Πορτογαλία – Λετονία (Novasports Start)

21:15 Σερβία – Τσεχία (Novasports Start)

Η βαθμολογία

Τουρκία 3-0 (+75)

Σερβία 3-0 (+49)

Λετονία 1-2 (-22)

Εσθονία 1-2 (-22)

Πορτογαλία 1-2 (-40)

Τσεχία 0-3 (-40)

Β’ όμιλος

Το πρόγραμμα

13:30 Σουηδία – Μαυροβούνιο (Novasports 4HD)

18:00 Γερμανία – Μεγάλη Βρετανία (Novasports 4HD)

20:30 Φινλανδία – Λιθουανία (Novasports 4HD)

Η βαθμολογία