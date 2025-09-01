Καταναλωτές κατήγγειλαν ύπαρξη μούχλας σε μπισκότα που προμηθεύτηκαν στην ελληνική αγορά, με αποτέλεσμα η εταιρεία διακίνησής τους, σε συνεννόηση, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή της, με τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) να προχωρήσει στην ανάκληση συγκεκριμένων προϊόντων και παρτίδων – ημερομηνιών λήξης.

Σύμφωνα εξάλλου με σχετική προειδοποίηση που αναρτήθηκε στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ταχείας ειδοποίησης για επικίνδυνα τρόφιμα RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed), η ανάκληση υπαγορεύεται για λόγους ασφάλειας των καταναλωτών.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση της εταιρείας, «σε συνέχεια επικοινωνίας καταναλωτών με την εταιρεία μας αναφέρθηκε παρουσία ευρωτίασης σε τεμάχια των συγκεκριμένων παρτίδων – ημερομηνιών λήξης. Κατά τον έλεγχο των δειγμάτων που έφτασαν στα χέρια μας και μετά από αναλύσεις, διαπιστώθηκε ότι το πρόβλημα προήλθε από την συσκευασία ζεστού προϊόντος».

Παρακαλούνται λοιπόν οι καταναλωτές, που έχουν αγοράσει το προϊόν, να μην το καταναλώσουν και να το επιστρέψουν όπου το έχουν αγοράσει, λαμβάνοντας φυσικά το αντίτιμο της αγοράς του ή ελάτε σε απευθείας επικοινωνία με την εταιρεία μας στο τηλέφωνο 2130243036, Δευτέρα με Παρασκευή 09.00 με 17.00 ή στο email info@mooveat.eu .

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας «έχοντας δεσμευτεί για την προστασία και τη διασφάλιση της υγείας των καταναλωτών, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια και στην ποιότητα των προϊόντων της, η εταιρεία αντέδρασε, ως όφειλε, άμεσα λαμβάνοντας όλα τα ενδεικνυόμενα προς αυτή την κατεύθυνση μέτρα, ούτως ώστε να αποκλειστεί ο κίνδυνος για το καταναλωτικό κοινό και να εξεταστούν τα όποια περαιτέρω μέτρα. Ζητούμε συγνώμη από όλους τους καταναλωτές για την αναστάτωση που πιθανόν προκλήθηκε ενώ διαβεβαιώνουμε ότι λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην επαναληφθεί το περιστατικό.»