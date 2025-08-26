Στην ανάκληση συγκεκριμένων προϊόντων προχώρησε η Zara Home, ενημερώνοντας τους πελάτες της με σχετικές ανακοινώσεις στον ιστότοπό της.

Ειδικότερα, η εταιρεία ανακοίνωσε την ανάκληση αποθηκευτικών καλαθιών και μπαούλων, όπως και μιας συγκεκριμένης καρέκλας.

Οι κωδικοί

«Προτεραιότητά μας είναι να εγγυηθούμε την υψηλότερη ποιότητα των προϊόντων μας και την ασφάλεια όλων των πελατών μας. Ως εκ τούτου, σας ενημερώνουμε ότι τα είδη με στοιχεία 2628/073/305 και 2629/073/305 ανακαλούνται μετά από εντοπισμό κινδύνου ανατροπής», σημειώνει στην ανακοίνωση η Zara Home, αναφερόμενη στην περιστρεφόμενη καρέκλα γραφείου με ανάκλιση.

Ομοίως, έπραξε και τα καλάθια και μπαούλα με κωδικούς αναφοράς 7645/049/052, 7665/049/251, 1668/049/999 και 6674/049/052, τα οποία σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση «βρίσκονται σε διαδικασία ανάκλησης μετά τον εντοπισμό δυνητικού κινδύνου για την ασφάλεια».

«Το προϊόν με κωδικό 7614/052/098 αποσύρεται από την αγορά μετά τον εντοπισμό ανεπαρκούς αντοχής στις ραφές (στο ύψος του σύννεφου και της πάπιας). Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει στην αποκόλληση της γέμισης και να γίνει προσβάσιμη, γεγονός που θα μπορούσε να δημιουργήσει κίνδυνο πνιγμού από την κατάποση».

Πώς να επιστρέψετε τα προϊόντα

Όπως τονίζει η Zara Home «για προληπτικούς λόγους, είναι σημαντικό, εάν έχετε αγοράσει αυτά τα είδη, είτε μέσω των φυσικών μας καταστημάτων είτε μέσω των διαδικτυακών μας πλατφορμών, να σταματήσετε να τα χρησιμοποιείτε και να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της ομάδας εξυπηρέτησης πελατών ή σε οποιοδήποτε από τα καταστήματά μας, για να κανονίσουμε την επιστροφή τους και την επακόλουθη επιστροφή χρημάτων. Δεν χρειάζεται να προσκομίσετε την απόδειξη αγοράς.

Εάν έχετε πραγματοποιήσει την αγορά στο κατάστημα και ζητήσετε την παραλαβή από το σπίτι, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να διεκπεραιώσουμε την επιστροφή χρημάτων».