Στο λιμάνι του Μαντουδίου Ευβοίας παραμένει το πλοίο με σημαία Μπαρμπέιντος που λόγω φορτίου «βρήκε» στο βυθό. Συγκεκριμένα, λίγο μετά την ολοκλήρωση της φόρτωσής του το πλοίο επικάθησε σε αμμώδη βυθό του λιμένα Μαντουδίου.

Το πλοίο, φορτωμένο με περίπου 5.000 τόνους λευκόλιθο, επρόκειτο να αποπλεύσει με 13μελές πλήρωμα και προορισμό την Ιρλανδία. Όπως αναφέρει το evima για την ώρα δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή θαλάσσια ρύπανση.

Στο σημείο βρίσκονται στελέχη του Λιμενικού Σώματος, ενώ διερευνώνται οι συνθήκες του περιστατικού και εξετάζονται οι ενέργειες για την ασφαλή αποκόλλησή του.