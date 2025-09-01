Σηκώνει ξανά το γάντι η κυβέρνηση απέναντι στο ΠαΣοΚ για τον 13ο – 14ο μισθό. Στο πλαίσιο της τακτικής ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, θέλησε να τονίσει ξανά ότι δεν υπάρχει το δημοσιονομικό περιθώριο για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.

Όπως εξήγησε, κανείς δεν διαφωνεί με το να δοθεί άλλος ένας μισθός, ωστόσο επικαλέστηκε τους δημοσιονομικούς κανόνες. «Υπάρχει μια διαφωνία με το ΠαΣοΚ για το πόσο στοιχίζει. Το ΠαΣοΚ λέει ότι είναι τα μισά από ότι λέμε εμείς», τόνισε, μεταξύ άλλων ο Παύλος Μαρινάκης.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, τονίζεται πως το κόστος για τους δυο μισθούς είναι στα 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή ένας μισθός 1,3 -1,4 δις ευρώ. Στους δημοσίους υπαλλήλους, όπως λέει μετά από 14 χρόνια είχαμε αυξήσεις στους μισθούς.

Επιτιθέμενος στο ΠαΣοΚ διερωτήθηκε και κάλεσε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αν τελικά, λέει ψέματα η Ευρωπαϊκή Ένωση για τους δημοσιονομικούς κανόνες ή αν λέει η ελληνική κυβέρνηση.

Κατέληξε, σημειώνοντας ότι ας πει το ΠαΣοΚ αν από τα 1,5 δις ευρώ μπορούν να δώσουν τον 13ο μισθό και να μην πάρει κάτι ο ελεύθερος επαγγελματίας και ο συνταξιούχος.

Τι είπε ο Μαρινάκης για τις τιμές στο ρεύμα

Ο κ. Μαρινάκης, απάντησε και σε ερώτηση για την ενέργεια λέγοντας ότι ήταν σαφές αυτό που είπε στη χθεσινή Κυριακάτικη ανάρτησή του ο πρωθυπουργός.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε πως «σε σχέση με το περσινό καλοκαίρι, οι τιμές χονδρικής φέτος μειώθηκαν κατά 29%, ενώ η ψαλίδα της περιοχής μας με την κεντρική Ευρώπη περιορίστηκε σημαντικά, με τη χώρα μας να έχει χαμηλότερες τιμές χονδρικής τον Αύγουστο από τη Γερμανία, την Αυστρία, τη Δανία» και συνέχισε τονίζοντας ότι «η πτώση αυτή πρέπει να αντανακλάται και στα τιμολόγια λιανικής. Εύλογα, λοιπόν, αναμένω η πτώση αυτή να μεταφερθεί και στις τιμές της λιανικής τον επόμενο μήνα, δηλαδή στον τελικό καταναλωτή. Αν αυτό δεν συμβεί θα παρέμβουμε υπέρ των καταναλωτών, όπως έχουμε άλλωστε κάνει επανειλημμένα όλα τα προηγούμενα χρόνια. Η πράσινη ενεργειακή μετάβαση πρέπει να υπηρετεί πρωτίστως τα συμφέροντα των πολλών, ώστε τελικά να βγαίνουμε όλοι κερδισμένοι από αυτήν, και όχι κάποιοι μόνο σε βάρος των περισσότερων».

Ο κ. Μαρινάκης, μεταξύ άλλων, εξήγησε ότι ένα κράτος μπορεί να παρέμβει με δυο τρόπους υπογραμμίζοντας ότι «δεν θα αφήσουμε την κοινωνία αβοήθητη». Ο ένας τρόπος, όπως είπε, είναι να στηρίζεται η κοινωνία όταν υπάρχουν αυξήσεις ενώ συνέχισε ότι αν βλέπει το κράτος αδικαιολόγητες αυξήσεις, τότε παρεμβαίνει. Σε άλλο σημείο, τόνισε ότι μόνο η κυβέρνηση στον απόηχο των αυξήσεων νομοθέτησε έκτακτα μέτρα.

Το σχόλιο για Δουδωνή

Τέλος, όσον αφορά το αίτημα του βουλευτή του ΠαΣοΚ, Παναγιώτη Δουδωνή να διεξαχθούν αναπληρωματικές εκλογές προκειμένου να πληρωθούν οι τρεις κενές θέσεις βουλευτών που έχουν προκύψει μετά την απόφαση του δικαστηρίου που οδήγησε στην έκπτωση από το βουλευτικό αξίωμα 3 βουλευτών των Σπαρτιατών, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι θα δοθεί σχετική απάντηση από το υπουργείο Εσωτερικών.

Όμως, υπενθύμισε ότι την απόφαση για τη μη ανάγκη διεξαγωγής εκλογών την έχει αποφασίσει το δικαστήριο με σχετική αιτιολόγηση και όχι η κυβέρνηση.

Αναλυτικά η εισαγωγική τοποθέτηση του Π. Μαρινάκη

Η αδειοδότηση τεσσάρων μη κρατικών μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων ΑΕΙ και συγκεκριμένα του Open University, του University of YORK, του University of Keeleκαι του Πανεπιστημίου Λευκωσίας ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κατόπιν της λήψης σύμφωνης γνώμης από την ΕΘΑΑΕ και τον ΕΟΠΠΕΠ. Ειδικά, για τα μητρικά ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λήφθηκε αρμοδίως και η γνώμη του Υπουργείου Εξωτερικών.

Η διαδικασία αξιολόγησης βασίστηκε σε αυστηρές προδιαγραφές που τέθηκαν από την ΕΘΑΑΕ όσον αφορά στη διασφάλιση ποιότητας, στην εφαρμογή των ακαδημαϊκών διαδικασιών του μητρικού ιδρύματος, στην επάρκεια στελέχωσης σε ακαδημαϊκό και διοικητικό/τεχνικό προσωπικό, στην πληρότητα των υποδομών και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού, στην καταλληλόλητα της οργανωτικής τους διάρθρωσης και στην επάρκεια των υποστηρικτικών υπηρεσιών τους. Αντίστοιχα, ο ΕΟΠΠΕΠ επικεντρώθηκε στις τεχνικές και κτιριολογικές προδιαγραφές των εγκαταστάσεων.

Όλες οι αιτήσεις προέρχονται από εγνωσμένης αξίας Πανεπιστήμια του εξωτερικού, και η προσθήκη τους στον ελληνικό ακαδημαϊκό χάρτη μόνο θετικά έχει να προσφέρει.

Η διαδικασία αδειοδότησης των τεσσάρων αυτών πανεπιστημίων αποδεικνύει πως τέθηκαν τα πιο αυστηρά κριτήρια από την πλευρά της ελληνικής Πολιτείας. Αυτό δεν σημαίνει πως τα Πανεπιστήμια που δεν έλαβαν αδειοδότηση τώρα, δεν μπορούν να λάβουν στο μέλλον, εφόσον θα πληρούν τα κριτήρια.

Χάσαμε πολλά χρόνια και στερήσαμε από χιλιάδες Έλληνες φοιτητές το αυτονόητο δικαίωμα να μπορούν, αν το θέλουν, να φοιτήσουν σε ένα μη κρατικό Πανεπιστήμιο, χωρίς να χρειαστεί να μεταναστεύσουν από την πατρίδα τους και επιτέλους σταματήσαμε να αποτελούμε μια θλιβερή εξαίρεση στον παγκόσμιο εκπαιδευτικό χάρτη.

Η έλευση των πρώτων μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα θα προσδώσει προστιθέμενη αξία στην χώρα μας ως κόμβο εκπαίδευσης, θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, θα οδηγήσει στην εισροή οικονομικών πόρων και από αλλοδαπούς φοιτητές και θα συμβάλει στην εξωστρέφεια της ελληνικής παιδείας.

Πάνω απ΄ όλα, όμως, η κυβέρνηση και η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, θέτουν ως ύψιστη προτεραιότητα τη στήριξη του δημόσιου Πανεπιστημίου. Απέναντι σε όσους αναπαράγουν στερεότυπα, διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα και επενδύουν στην καθήλωση και τη στασιμότητα, απαντάμε με δεδομένα: αύξηση τακτικής χρηματοδότησης, ιστορικά υψηλά στην ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας, νέα έργα σε σίτιση, στέγαση, εξοπλισμό και έρευνα, αναβαθμισμένο θεσμικό πλαίσιο που απαντά στα προβλήματα χωρίς να αδικεί τους ανθρώπους του πανεπιστημίου και συνεργασίες με μεγάλα εγνωσμένου κύρους πανεπιστήμια του εξωτερικού, όπως το Harvard, το Columbiaκαι το Yale.

***

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο Υφυπουργός Νίκος Ταγαράς παρουσίασαν στο Υπουργικό Συμβούλιο τον νέο Κώδικα Χωροταξίας και Πολεοδομίας.

Η Ελλάδα αποκτά για πρώτη φορά έναν ενιαίο και ολοκληρωμένο «οδηγό κανόνων» για τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό. Πρόκειται για μια ιστορική τομή, αφού όλες οι μέχρι σήμερα διάσπαρτες και συχνά παρωχημένες διατάξεις εκσυγχρονίζονται και συγκεντρώνονται σε έναν σύγχρονο Κώδικα.

Με τον τρόπο αυτό:

-οι μηχανικοί, οι νομικοί και όλοι οι πολίτες αποκτούν πλέον σαφείς κανόνες σχετικά με τη δόμηση, τα αυθαίρετα, τις χρήσεις γης, τις αστικές αναπλάσεις κ.λπ.,

-η δημόσια διοίκηση απλοποιεί τις διαδικασίες,

-ενισχύεται η ασφάλεια δικαίου και περιορίζεται η αυθαίρετη δόμηση.

Ο Κώδικας δεν φέρνει νέους κανόνες∙ οργανώνει με σαφήνεια αυτούς που ήδη υπήρχαν. Μέχρι σήμερα, οι κανόνες που ρύθμιζαν τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό ήταν σκορπισμένοι σε δεκάδες νόμους και διατάξεις, συχνά ξεπερασμένους ή αντιφατικούς, άσχετους, πολλές φορές, ως προς το γενικό αντικείμενό τους, με τη χωροταξική και πολεοδομική νομοθεσία. Ο νέος Κώδικας συγκεντρώνει όλη τη νομοθεσία σε ένα πλαίσιο, με ξεκάθαρη διατύπωση και απλή γλώσσα.

***

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για τη βιώσιμη αλιεία.

Αντικείμενο του νομοσχεδίου είναι:

α) η τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου για τον έλεγχο της αλιείας και τη ρύθμιση των υδατοκαλλιεργειών, της ερασιτεχνικής αλιείας και της αλιευτικής δραστηριότητας,

β) η αναδιάρθρωση και ενίσχυση του πλαισίου διοικητικών κυρώσεων στους τομείς των τροφίμων, της υγείας και προστασίας των ζώων και της διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων αυτών,

γ) η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την επαγγελματική εκπαίδευση στον τομέα του κρέατος,

δ) η τροποποίηση των αρμοδίων αρχών για την ταξινόμηση και επισήμανση των γεωργικών φαρμάκων και των δραστικών ουσιών τους,

ε) η υποστήριξη της λειτουργίας και του ανθρώπινου δυναμικού των υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

στ) η ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ και του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας που εποπτεύονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

***

Με τη νομοθέτηση μιας ολοκληρωμένης διαδικασίας αδειοδότησης των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών δίνουμε τέλος σε μια θεσμική και νομική εκκρεμότητα ετών. Μέσω του νομοσχεδίου που προωθούμε επιτυγχάνονται τα εξής: 1. Βάζουμε τάξη στο τηλεοπτικό τοπίο και σε περιφερειακό επίπεδο, όπως κάναμε για τον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο, με τη λειτουργία των αντίστοιχων Μητρώων.

2. Θέτουμε συγκεκριμένους κανόνες και σαφείς προϋποθέσεις, για να μπορούν να λάβουν άδεια, από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, οι περιφερειακοί τηλεοπτικοί σταθμοί, αλλά και για τη λειτουργία τους στη συνέχεια.

3. Θεσπίζουμε μια ολοκληρωμένη διαδικασία αδειοδότησης στη βάση σύγχρονων, διαφανών, αντικειμενικών και ποιοτικών προϋποθέσεων και κριτηρίων αξιολόγησης.

4. Καταργούμε τις προβλέψεις του ν.4339/2015 και ακυρώνουμε το αποτυχημένο μοντέλο της δημοπρασίας, με το οποίο μόνο λίγοι μπορούσαν να εξασφαλίσουν άδεια.

5. Δημιουργούμε το πλαίσιο, ώστε να δοθεί δυνατότητα εκπομπής από τους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς προγράμματος σε υψηλή ευκρίνεια (HD).

6. Δημιουργούμε και διασφαλίζουμε θέσεις εργασίας.

7. Προστατεύουμε τους νόμιμους και εύρωστους τηλεοπτικούς σταθμούς από τον αθέμιτο ανταγωνισμό. Πρόκειται για το τρίτο νομοσχέδιο που έχω την τιμή να εισηγηθώ μέσα σε τέσσερις μήνες για το χώρο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Στόχος μας είναι να βάλουμε σε τάξη το τοπίο της αδειοδότησης των περιφερειακών καναλιών, το όποιο ήταν αρρύθμιστο για περισσότερα από 20 χρόνια, με τέτοιο τρόπο, ώστε να προστατεύονται οι υγιείς επιχειρήσεις που τηρούν τις προβλέψεις του νόμου, σέβονται τους εργαζομένους τους και δημιουργούν ποιοτικό περιεχόμενο για το τηλεοπτικό κοινό.

***

Πριν περάσουμε στις ερωτήσεις θα ήθελα να εκφράσω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου στην οικογένεια της δημοσιογράφου Κατερίνας Ζαχαράκη η οποία έχασε την μάχη με τον καρκίνο σε ηλικία 53 ετών.