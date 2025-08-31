Πόσα αρνητικά νέα θεωρούνται κρίση; Σε αυτό το ερώτημα καλούνται να απαντήσουν οι γερμανοί πολιτικοί, που τα τελευταία χρόνια βλέπουν τη χώρα τους, την άλλοτε «ατμομηχανή της Ευρώπης», να βρίσκεται σε μόνιμη έλλειψη ενέργειας. Τελευταία κακή είδηση ήταν το συνδυαστικό «χτύπημα» της Παρασκευής (29/8), ημέρα κατά την οποία δημοσιοποιήθηκαν στοιχεία που επιβεβαιώνουν τη συνύπαρξη αρνητικού ρεκόρ ανεργίας και υπέρμετρου πληθωρισμού.

Αρνητική συνύπαρξη

Ο πληθωρισμός αυξήθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο στο 2,1% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που δημοσίευσε την η στατιστική υπηρεσία Destatis. Η απόκλιση δεν θεωρείται μεγάλη, δεδομένου ότι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκοπική έρευνα του Reuters ανέμεναν ότι ο δείκτης τιμών καταναλωτή, θα διαμορφωνόταν στο 2%, δηλαδή λίγο ψηλότερα από το 1,8% του Ιουλίου, όταν είχε καταγραφεί χαμηλότερα από το αναμενόμενο.

Αποτυπώνει ωστόσο μια εικόνα αβεβαιότητας, τη στιγμή που δεν έχουν αποσαφηνιστεί ακόμη οι επιπτώσεις των κυρώσεων που επέβαλε στην Ευρωπαϊκή Ένωση η αμερικανική κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ. Έρχεται μάλιστα σε αντίθεση με τα στοιχεία των άλλων τριών μεγάλων οικονομιών της Ευρωζώνης, της Γαλλίας, της Ισπανίας και της Ιταλίας, όπου τα στατιστικά έδειξαν χαμηλότερους των αναμενόμενων δείκτες τιμών καταναλωτή. Συγκεκριμένα, η Γαλλία παραμένει πολύ κάτω από τον στόχο της ΕΚΤ στο 0,8%, η Ιταλία πλησιάζει με 1,7% και η Ισπανία τον ξεπερνά με 2,7%. Η νέα αύξηση του πληθωρισμού αποδίδεται στην αύξηση του κόστους των τροφίμων και την μικρότερη από το προσδοκώμενο πτώση των τιμών της ενέργειας.

Αλλά και στο μέτωπο της ανεργίας η κυβέρνηση συνεργασίας κεντροδεξιάς Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) και Σοσιαλδημοκρατών (SPD) υπό τον Φρίντριχ Μερτς έρχεται αντιμέτωπη με μια δυσάρεστη πραγματικότητα. Σημειώνοντας αρνητικό ρεκόρ δεκαετίας, ο αριθμός των ανέργων στη Γερμανία ξεπέρασε τον Αύγουστο το όριο των 3 εκατομμυρίων πρώτη φορά από τον Φεβρουάριο του 2015 – 46.000 περισσότεροι σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και 153.000 περισσότεροι σε ετήσια βάση, επισήμανε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Απασχόλησης (ΒΑ).

Η πρόεδρος της ΒΑ, Αντρέα Νάλες, απέδωσε την αύξηση στην συνήθη επιβράδυνση που παρατηρείται στις προσλήψεις τον Αύγουστο λόγω θερινών διακοπών και υποχώρησης της εποχικής απασχόλησης. Οι γερμανοί εργοδότες ωστόσο έχουν διαφορετική άποψη. «Αυτά τα 3 εκατομμύρια ανέργων τον Αύγουστο αποτελούν πάνω από όλα δήλωση αποτυχίας μπροστά στην άρνηση των τελευταίων ετών να γίνουν μεταρρυθμίσεις», σημείωσε ενδεικτικά ο πρόεδρος της Ενωσης Εργοδοτών (BDA) Ράινερ Ντούλγκερ, ο οποίος τόνισε πως η Γερμανία έχει ανάγκη από ένα «φθινόπωρο μεταρρυθμίσεων».

Πιθανότητες και ανησυχίες

Αξίζει να σημειωθεί ότι την ερχόμενη Τρίτη θα γνωστοποιηθεί ο πανευρωπαϊκός δείκτης πληθωρισμού, ο οποίος περιλαμβάνει το σύνολο των 20 χωρών της Ευρωζώνης, γεγονός που εκτιμάται ότι θα δώσει μια πρώτη «γεύση» σχετικά με την προσαρμογή μιας σειράς από τομείς της οικονομίας στην νέα κατάσταση που έχουν διαμορφώσει οι δασμολογικές επιλογές της Ουάσιγκτον. Ωστόσο, όπως και να έχει η κατάσταση, ήδη καταγράφεται αυξημένη πίεση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με τον επικεφαλής του Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών (Ifo) Κλέμενς Φουστ να κάνει λόγο για «αβεβαιότητα που συγκρατεί την κατανάλωση», γεγονός που εκτιμά ότι θα επιδεινώσει ακόμη περισσότερο το πεδίο στην αγορά εργασίας. Αξίζει να σημειωθεί πως η γερμανική οικονομία συρρικνώθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά το 2024, θα παραμείνει στάσιμη το 2025, ενώ οι προοπτικές ανάπτυξης από το 2026 είναι αναιμικές.

Υπάρχουν ασφαλώς και οι ευρωπαϊκές ανησυχίες. Δεδομένης της πολιτικής κρίσης στη Γαλλία, όπου η κυβέρνηση ήδη είναι αντιμέτωπη με ισχυρές δημοσιονομικές πιέσεις, μια παρατεινόμενη κατάσταση οικονομικής αναιμίας θα οδηγήσει στην εξίσωση που θέλει μια πιο αδύναμη Γερμανία να ισούται με πιο αδύναμο ευρώ. Επιπλέον, ο κίνδυνος περιστολής της ζήτησης θα έχει αρνητικές επιπτώσεις και για μια σειρά ευρωπαϊκά κράτη που βασίζονται στην εξαγωγή αγαθών και υπηρεσιών προς τη Γερμανία (είναι ο τρίτος μεγαλύτερος αποδέκτης των ελληνικών εξαγωγών προς την ΕΕ).

Κατά τη διάρκεια του Κοινού Συμβουλίου Γαλλίας και Γερμανίας στην Τουλόν την Παρασκευή, ο Μερτς επιχείρησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, λέγοντας πως «η αντιμετώπιση της ανεργίας θα βρίσκεται στο επίκεντρο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης». Το ότι στο περιθώριο της ίδιας συνάντησης καταγράφηκε συμφωνία μεταξύ του γερμανού καγκελαρίου και του γάλλου προέδρου για επένδυση στην έρευνα, με αιχμή του δόρατος την Τεχνητή Νοημοσύνη, και ενίσχυση της στρατιωτικής υποστήριξης στην Ουκρανία, κάνει πολλούς να μιλούν μάλλον για έλλειμα στρατηγικής παρά για αναβίωση του γαλλογερμανικού άξονα.