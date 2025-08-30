Η κακοκαιρία που σαρώνει τις τελευταίες ώρες τα Επτάνησα και την Ήπειρο, όπως είχε προειδοποιήσει και το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της ΕΜΥ, είχε σαν αποτέλεσμα να ξηλωθεί το στέγαστρο συναυλίας στα Γιάννενα.

Λίγο πριν την συναυλία με την Άννα Βίσση, τον Αντώνη Ρέμο και τις Μέλισσες, στην πλατεία Μαβίλη, στη λίμνη των Ιωαννίνων, ο δυνατός αέρας ξήλωσε το στέγαστρο, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματίες. Η συναυλία για σήμερα ακυρώθηκε.

Στο σημείο έφτασαν ασθενοφόρα και Αστυνομία, που απομάκρυνε τον κόσμο, ενώ οι τεχνικοί έβγαλαν όλες τις συσκευές ήχου και φωτισμού που είχαν στηθεί για τη συναυλία.

Προβλήματα και στην Κέρκυρα

Προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία και στην Κέρκυρα, με τους δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια και τους πολίτες να κινούνται με δυσκολία στους δρόμους. Στο νησί ο αέρας είναι πολύ δυνατός, ενώ πέφτουν και κεραυνοί.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι το πρωί της Κυριακής.