Το επίσημο τέλος της καλοκαιρινής ραστώνης σηματοδοτούν οι εικόνες από τα λιμάνια της Αττικής, όπου από το πρωί της Κυριακής 31/8 καταφθάνουν κατά χιλιάδες οι πολίτες.

Στο λιμάνι του Πειραιά, η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη, καθώς σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, σήμερα αναμένονται συνολικά 27 αφίξεις πλοίων. Ανάλογη είναι η εικόνα και στα άλλα δύο μεγάλα λιμάνια της Αττικής, με τη Ραφήνα να υποδέχεται 13 πλοία και το Λαύριο 11, συμπληρώνοντας το παζλ της μεγάλης επιστροφής.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στις εθνικές οδούς, με ουρές στα διόδια.