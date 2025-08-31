Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 32χρονου Τούρκου δουλέμπορου, που επέβαινε στο πλοίο της γραμμής που εκτελούσε το δρομολόγιο Χίος – Μυτιλήνη και πήδηξε στη θάλασσα.

Σύμφωνα με τους τέσσερις αστυνομικούς που τον συνόδευαν, όλα έγιναν κατά τις 4 τα ξημερώματα όταν ο 30χρονος, προσποιούμενος ότι κοιμόταν, φορώντας μάλιστα και χειροπέδες αιφνιδίασε τους αστυνομικούς, σηκώθηκε και άρχισε να τρέχει μέσα στο πλοίο.

Όταν ένας επιβάτης άνοιξε την πόρτα για να βγει στο κατάστρωμα, βγήκε και ο 30χρονος και πήδηξε από το κατάστρωμα στη θάλασσα.

Αμέσως σημάνε συναγερμός, οι αστυνομικοί ενημέρωσαν τον πλοίαρχο να ακινητοποιήσει το καράβι αλλά ενημερώθηκε και το Λιμενικό. Έως και αυτή την ώρα διεξάγονται έρευνες για τον εντοπισμό του κρατούμενου. Έχει κινηθεί και η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία για τους αστυνομικούς και έχει δοθεί και εντολή για την σύλληψη τους.

Ο συγκεκριμένος κρατούμενος είχε συλληφθεί στις 7 Ιουλίου 2025 από τις Λιμενικές Αρχές Λέσβου για υπόθεση διακίνησης μεταναστών και με διάταξη της Δικαιοσύνης είχε προφυλακιστεί στις φυλακές Κορυδαλλού. Η μεταγωγή του στη Μυτιλήνη πραγματοποιούνταν προκειμένου να παραστεί ενώπιον της δικαστικής αρχής.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

«Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Χίου από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για πτώση ενός 32χρονου αλλοδαπού (υπήκοος Τουρκίας) στη θάλασσα από το επιβατηγό-οχηματαγωγό (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίο ΑΡΙΑΔΝΗ Ν.Π. 11542, στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Χίου.

Το Ε/Γ-Ο/Γ είχε αποπλεύσει από το λιμάνι της Χίου με προορισμό το λιμάνι της Μυτιλήνης. Αμέσως, υπό το συντονισμό του Ε.Κ.Σ.Ε.Δ. ξεκίνησαν έρευνες από τρία Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ), δύο πλοία της δύναμης ΝΑΤΟ, ένα ελικόπτερο (Ε/Π) Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ένα Ε/Π της Πολεμικής Αεροπορίας, με αρνητικά μέχρι στιγμής αποτελέσματα. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης. Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ τυχόν εξελίξεις θα αναφερθούν με νεότερο Δελτίο Τύπου».