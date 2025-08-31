Συναγερμός σήμανε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (31 Αυγούστου 2025) στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Χίου και Μυτιλήνης, όταν κρατούμενος που μεταφερόταν με πλοίο έπεσε στη θάλασσα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο κρατούμενος είχε βγει στο κατάστρωμα κατά τη διάρκεια της προγραμματισμένης μεταγωγής, όταν ξαφνικά βούτηξε στο νερό. Οι αστυνομικοί που τον συνόδευαν ενημέρωσαν αμέσως τον πλοίαρχο, ο οποίος σταμάτησε το πλοίο και ξεκίνησε τις διαδικασίες έρευνας και διάσωσης.

Στην περιοχή έσπευσαν σκάφη του Λιμενικού Σώματος, τα οποία συμμετέχουν στις έρευνες για τον εντοπισμό και τη διάσωση του κρατουμένου. Παράλληλα, το Λιμενικό έχει αναλάβει και το προανακριτικό έργο, ενώ για το περιστατικό κινήθηκε και η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία.

Ο συγκεκριμένος κρατούμενος είχε συλληφθεί στις 7 Ιουλίου 2025 από τις Λιμενικές Αρχές Λέσβου για υπόθεση διακίνησης μεταναστών και με διάταξη της Δικαιοσύνης είχε προφυλακιστεί στις φυλακές Κορυδαλλού. Η μεταγωγή του στη Μυτιλήνη πραγματοποιούνταν προκειμένου να παραστεί ενώπιον δικαστικής αρχής.