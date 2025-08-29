O Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από το αμερικανικό Κογκρέσο να εγκρίνει επιπλέον περικοπές ύψους 4,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τη διεθνή βοήθεια. Αυτό ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, σε μια κίνηση που αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες «παράλυσης» του ομοσπονδιακού κράτους στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Ο αμερικανός πρόεδρος έστειλε σχετική επιστολή στον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων. Σε αυτή μεταξύ άλλων αναφέρει ότι οι περικοπές «αφορούν προγράμματα του υπουργείου Εξωτερικών, όπως και την Υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για τη Διεθνή Ανάπτυξη και προγράμματα διεθνούς βοήθειας».

Ο πρόεδρος Τραμπ «θα βάζει πάντα την Αμερική Πρώτη», έγραψε το γραφείο στο Χ.

Σφοδρές αντιδράσεις

Οι Δημοκρατικοί είχαν προαναγγείλει την αντίθεσή τους σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Συγκεκριμένα, είχαν επισημάνει ότι εάν ο Τραμπ αναιρέσει κάποιο κονδύλι που έχει ήδη εγκριθεί από το Κογκρέσο θα κατέστρεφε κάθε πιθανότητα διαπραγμάτευσης με εκείνους. Εάν εμείνουν σε αυτό θεωρείται αδύνατο να αποφευχθεί το ενδεχόμενο της δημοσιονομικής παράλυσης, του γνωστού “shutdown”, μετά την 30η Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τη New York Post, οι μεγαλύτερες περικοπές αφορούν κονδύλια προς την αμερικανική Υπηρεσία για τη Διεθνή Ανάπτυξη (USAID). Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη αναστείλει χρηματοδότηση ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων που προοριζόταν για τη διεθνή βοήθεια.

Υπενθυμίζουμε ότι διέλυσε επισήμως την USAID, η οποία έχει σήμερα απορροφηθεί από το υπουργείο Εξωτερικών.