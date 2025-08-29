Ουάσιγκτον

Σειρά τροπολογιών που βάζουν στο μικροσκόπιο την αποσταθεροποιητική συμπεριφορά της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, υπό το πρίσμα των αμερικανικών συμφερόντων ασφαλείας, έχουν κατατεθεί στην Επιτροπή Ένοπλων Υποθέσεων, στο πλαίσιο των διεργασιών για την ψήφιση του νομοσχεδίου που αφορά στον αμυντικό προϋπολογισμό των ΗΠΑ (NDAA).

Μετά τις αρχικές τροπολογίες, που υποβλήθηκαν από τα μέλη της αρμόδιας επιτροπής, όλοι οι βουλευτές είχαν αυτή την εβδομάδα την ευκαιρία να καταθέσουν τροπολογίες, οι οποίες θα τεθούν υπόψη της Ολομέλειας του σώματος, τις επόμενες εβδομάδες.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Οι τροπολογίες που έχουν ήδη κατατεθεί, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς καλύπτουν μια σειρά από ζητήματα, που περιλαμβάνουν την προσωρινή απαγόρευση πώλησης όπλων στην Τουρκία, την εξέταση των κινδύνων που επιφέρει η τουρκική κατοχή της Κύπρου, καθώς και την ανασκόπηση των σχέσεων που διατηρεί η Άγκυρα με τη Χαμάς και άλλες τρομοκρατικές οργανώσεις.

Η πρωτοβουλία για αυτές τις τροπολογίες ανήκει στον Δημοκρατικό βουλευτή της Νέας Υόρκης Νταν Γκόλντμαν και τον συνάδελφο του Τζος Γκότχαιμερ από το Νιου Τζέρσεϊ. Πρόκειται για δύο βουλευτές που έχουν αναπτύξει το τελευταίο διάστημα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις υποθέσεις της Ανατολικής Μεσογείου και έχουν βγει δυναμικά στο προσκήνιο, με νομοθετικές πρωτοβουλίες που αποσκοπούν να επηρεάσουν την κατεύθυνση που ακολουθεί η αμερικανική εξωτερική πολιτική στη συγκεκριμένη περιοχή του πλανήτη.

Η ελληνοαμερικανική ομογένεια έχει εργαστεί για να προωθήσει τις τρεις τροπολογίες στο νομοσχέδιο NDAA, καθώς είχαν στηριχθεί αρχικά από το Αμερικανικό Ελληνικό Ινστιτούτο (ΑΗΙ) και στη συνέχεια από το Συμβούλιο Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας (HALC).

Η Σημασία του Νόμου περί Εθνικής Άμυνας (NDAA)

Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο καλύπτει όλες τις νέες και αναθεωρημένες πολιτικές εθνικής ασφάλειας του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ. Σε αυτό το πλαίσιο, εγκρίνει τα επίπεδα χρηματοδότησης και καθορίζει τις πολιτικές για αμυντικά προγράμματα, στρατιωτικές επιχειρήσεις, προμήθεια όπλων, προσωπικό και σχετικές αμυντικές δραστηριότητες.

Τεχνικά, μια διάταξη για να συμπεριληφθεί ως τροπολογία στο NDAA πρέπει να περιλαμβάνει κυρίως άρθρα που σχετίζονται με την άμυνα και την εθνική ασφάλεια. Αντιθέτως, οι τροπολογίες που έχουν ως πρωταρχικό αντικείμενο την εξωτερική πολιτική, συμπεριλαμβάνονται στο Νομοσχέδιο για την Επανεξουσιοδότηση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ (State Department Reauthorization Bill).

Στο παρελθόν υπήρχε συχνά η πρακτική να συμπεριλαμβάνονται στο NDAA και άλλες διατάξεις, που δεν είχαν ως πρωταρχικό αντικείμενο την άμυνα, παίρνοντας μια εξαίρεση (waiver) από την καθ’ ύλην αρμόδια επιτροπή.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται ότι φέτος αυτή η πρακτική δεν πρόκειται να συνεχιστεί και έτσι οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις, που έχουν να κάνουν πρωτίστως με την εξωτερική πολιτική, θα συμπεριλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Αυτό σημαίνει ότι φέτος στο NDAA θα συμπεριλαμβάνονται μόνο διατάξεις που έχουν ως πρωταρχικό αντικείμενο την άμυνα.

Τροπολογία για τους κινδύνους από την τουρκική κατοχή της Κύπρου

Ο αμερικανός βουλευτής Νταν Γκόλντμαν, που συνεργάστηκε με το AHI, κατέθεσε τροπολογία στο νομοσχέδιο για τον αμυντικό προϋπολογισμό (NDAA), με την οποία ζητάει την εκπόνηση έκθεσης για τις απειλές ασφαλείας, που απορρέουν από την τουρκική κατοχή της Κύπρου.

Η πρόταση, η οποία εντάσσεται στον τίτλο περί διεθνούς ασφάλειας του νομοσχεδίου, απαιτεί από τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ να υποβάλει στο Κογκρέσο, εντός 180 ημερών, μια αναλυτική έκθεση σε συνεργασία με την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας και τη Διευθύντρια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.

Ειδικότερα, η έκθεση θα πρέπει να καταγράφει:

Τους κινδύνους ασφαλείας για τις ΗΠΑ, τους συμμάχους και εταίρους τους, μεταξύ των οποίων το Ισραήλ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία, που προκύπτουν από την παρατεταμένη τουρκική κατοχή.

Την παρουσία τρομοκρατικών οργανώσεων όπως η Χαμάς, η Χεζμπολάχ και οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης στις κατεχόμενες περιοχές.

Χρονολογική ανασκόπηση τρομοκρατικών επιθέσεων που διαπράχθηκαν ή επιχειρήθηκαν στην Κύπρο ή στις βρετανικές βάσεις Ακρωτηρίου και Δεκέλειας, με αναφορά στον ρόλο των κατεχόμενων περιοχών.

Εκτίμηση απειλών κατά αμερικανικών δυνάμεων και εγκαταστάσεων στην Κύπρο και στις βάσεις.

Τον βαθμό εμπλοκής ή ανοχής της Τουρκίας σε τρομοκρατικές ενέργειες, περιλαμβανομένης της διευκόλυνσης τρομοκρατικών οργανώσεων και της στήριξης μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στα κατεχόμενα.

Τη χρήση αμερικανικών όπλων από την Τουρκία, που συνδέεται με την κατοχή και ενδεχομένως με τρομοκρατικές ενέργειες.

Την καταγραφή οποιονδήποτε μέτρων έχει λάβει η Άγκυρα για την αποτροπή τέτοιων επιθέσεων.

Η έκθεση θα υποβληθεί σε μη διαβαθμισμένη μορφή, ώστε να είναι προσβάσιμη στο Κογκρέσο και την κοινή γνώμη, με δυνατότητα διαβαθμισμένων παραρτημάτων, όπου κρίνεται αναγκαίο.

Η τροπολογία του Γκόλντμαν έρχεται σε μια περίοδο που το Ισραήλ έχει αποφασίσει να κινητοποιηθεί στην αμερικανική πρωτεύουσα για το θέμα της διασύνδεσης της Τουρκίας με τρομοκρατικές ομάδες και την ανάδειξη που αυτές οι σχέσεις εγκυμονούν για την ασφάλεια των ΗΠΑ.

Παράλληλα, η τροπολογία αναδεικνύει την αυξανόμενη στρατηγική σημασία που το Κογκρέσο αποδίδει στην Κύπρο, καθώς το νησί αποτελεί κρίσιμο κόμβο για την ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου, με ιδιαίτερη σημασία για το Ισραήλ, τη ναυσιπλοΐα και τις ενεργειακές διαδρομές.

Τροπολογία στο Κογκρέσο για περιορισμό στην πώληση όπλων προς την Τουρκία

Ο αμερικανός βουλευτής Τζος Γκότχαϊμερ (Νιου Τζέρσεϊ) κατέθεσε τροπολογία στο νομοσχέδιο για τον αμυντικό προϋπολογισμό (NDAA), η οποία θέτει αυστηρούς περιορισμούς στη μεταβίβαση αμερικανικών όπλων και αμυντικών υπηρεσιών προς την Τουρκία, έως ότου η Άγκυρα συμμορφωθεί με συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνεται η αναστολή πώλησης αμερικανικών όπλων προς την Τουρκία, έως ότου η αμερικανική κυβέρνηση παρουσιάσει τα βήματα που έχει κάνει για να αποθαρρύνει την Άγκυρα από παραβιάσεις της κυριαρχίας της Ελλάδας, της Κυπριακής Δημοκρατίας και άλλων συμμάχων. Η πρόταση συνδέει άμεσα την αμερικανική αμυντική συνεργασία με την Τουρκία με τη στάση της στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Κυπριακό.

Ειδικότερα, η έκθεση θα πρέπει να περιλαμβάνει:

Βήματα για τον τερματισμό παραβιάσεων κυριαρχίας άλλων κρατών–μελών του ΝΑΤΟ, συμμάχων εκτός ΝΑΤΟ ή της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και την αποφυγή κάθε μορφής υποστήριξης προς οργανώσεις που έχουν χαρακτηριστεί τρομοκρατικές από τις ΗΠΑ.

Μέτρα αποτροπής αγοράς αμυντικών συστημάτων από αντιπάλους των ΗΠΑ, όπως είχε συμβεί με την προμήθεια των ρωσικών S-400.

Εξασφάλιση ότι αμερικανικά όπλα δε χρησιμοποιούνται στην Κύπρο για τη διευκόλυνση της τουρκικής κατοχής, καθώς και αποτύπωση της κατάστασης των ήδη μεταβιβασμένων συστημάτων που βρίσκονται εκεί.

Καταγραφή επιθέσεων εναντίον αμερικανών στρατιωτών ή οικογενειών τους, αλλά και των μέτρων που λαμβάνει η τουρκική κυβέρνηση για την πρόληψη νέων επιθέσεων.

Μετά την ολοκλήρωση της έκθεσης, ο υπουργός Εξωτερικών θα πρέπει να ενημερώσει το Κογκρέσο ,πριν από οποιαδήποτε απόφαση για πώληση ή μεταβίβαση όπλων στην Τουρκία.

Η διάταξη θα ισχύει για πέντε χρόνια από την έναρξη εφαρμογής του νόμου ή μέχρις ότου ο Πρόεδρος πιστοποιήσει στο Κογκρέσο ότι η Τουρκία έχει σταματήσει τις επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις κυριαρχίας εναντίον κρατών μελών του ΝΑΤΟ, συμμάχων εκτός ΝΑΤΟ ή της Κυπριακής Δημοκρατίας.