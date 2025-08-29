Στη δημοσιότητα ήρθε βίντεο ντοκουμέντο από την αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες, Πέμπτη 28 Αυγούστου, στον Ασπρόπυργο, με τη σύλληψη 36χρονου άνδρα που καταζητούνταν με ένταλμα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και εκβιασμούς.

Το υλικό καταγράφει τη στιγμή που αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος περικυκλώνουν το όχημα του κατηγορούμενου. Σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητο ακινητοποιείται, ενώ οι αστυνομικοί βγαίνουν από τα υπηρεσιακά τους οχήματα και του περνούν χειροπέδες.

Ο 36χρονος φέρεται να είχε ενεργό ρόλο στη συμμορία που ηγούνταν ο διαβόητος «Έντικ» ο οποίος σύμφωνα με αστυνομικές πηγές βρίσκεται στο Ντουμπάϊ. Έχουν απασχολήσει για υποθέσεις εκβιασμούς, εκρήξεις και βίαιες επιθέσεις ακόμη και σε κρατούμενους μέσα σε σωφρονιστικό κατάστημα.

Η εγκληματική τους δράση, είχε αποκαλυφθεί τον Μάρτιο του 2025, με δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος 15 μελών της συμμορίας. Σύμφωνα με τις κατηγορίες, ο συλληφθείς εμπλέκεται σε 2 περιπτώσεις εκβιασμού σε βάρος άνδρα στο Μενίδι, τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο του 2024, με πρόσχημα οικονομικές διαφορές που σχετίζονταν με παράνομο εμπόριο καπνικών προϊόντων.

Ο 36χρονος, που στο παρελθόν έχει κατηγορηθεί για κλοπές, ναρκωτικά και άλλες αξιόποινες πράξεις, είναι γνωστός και από την ενασχόλησή του με την πυγμαχία.