Σε κλίμα συγκίνησης αποχαιρέτησαν συγγενείς, φίλοι και πολιτικά στελέχη τον Κωνσταντίνο Πυλαρινό, πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, επί κυβέρνησης Τζανή Τζαννετάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών.
Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στην Ιερά Μητρόπολη Αθηνών και αυτήν την ώρα, η σορός του μεταφέρεται στη Ζάκυνθο. Ο εκλιπών, υπήρξε επί μακρόν, εκτός από στενός συνεργάτης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και πρόεδρος του Μουσείου Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων.
Το «παρών» στη Μητρόπολη έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο Προκόπης Παυλόπουλος, ο Νικήτας Κακλαμάνης, η Μαρία Συρεγγέλα, ο Δημήτρης Τσιόδρας, ο Γιώργος Καρατζαφέρης, ο Κώστας Μπακογιάννης και η Νάντια Γιαννακοπούλου.
Στεφάνι στη μνήμη του κατέθεσαν μεταξύ άλλων, η Νέα Δημοκρατία, ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, η Όλγα Κεφαλογιάννη και ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.