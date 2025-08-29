Η ταινία «Ο Μάγος του Κρεμλίνου» (Wizard of the Kremlin) του Ολιβιέ Ασαγιάς με τον Τζουντ Λο θα κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα του την Κυριακή 31 Αυγούστου στο 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Η πρώτη επίσημη φωτογραφία αποδεικνύει την εντυπωσιακή ομοιότητα του Λο με τον Βλαντίμιρ Πούτιν σε νεαρότερη ηλικία.

«Αυτό που κάνει αυτή την ταινία μοναδική, και τελικά αυτό που με γοήτευσε, ήταν ακριβώς ότι έδειξε τις συνέπειες του πολιτικού κακού, αλλά και προσπάθησε να απεικονίσει τη φύση του», λέει ο σκηνοθέτης Ολιβιέ Ασαγιάς, μιλώντας στο Variety.

Βασισμένο στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Τζουλιάνο ντα Εμπολι, το «The Wizard of the Kremlin» του γάλλου σκηνοθέτη είναι μια εξερεύνηση των θεμελίων του «σύγχρονου πολιτικού κόσμου» και όχι απλώς η η «ιστορία προέλευσης του Πούτιν».

Το εντυπωσιακό καστ περιλαμβάνει τους Πολ Ντέινο, Αλίσια Βικάντερ, Ζακ Γαλιφιανάκη και Τομ Στάριτζ. Ο Τζουντ Λο είχε παραδεχτεί παλαιότερα ότι η προοπτική του ρόλου τον είχε «τρομοκρατήσει».

Η «μεταμόρφωση» του Τζουντ Λο σε Βλαντίμιρ Πούτιν

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε το περιοδικό Variety, ο Τζουντ Λο εμφανίζεται δίπλα στον συμπρωταγωνιστή του, Πολ Ντάνο, ο οποίος υποδύεται τον σύμβουλο επικοινωνίας και στρατηγικής, Βάντιμ Μπαράνοφ.

Venice premiere “The Wizard of the Kremlin” stars Jude Law as Vladimir Putin. “What makes this film unique, and ultimately what fascinated me, was precisely that it showed the consequences of political evil, but also tried to portray its nature. How it works, its inner… pic.twitter.com/dKcwcK9amG — Variety (@Variety) August 27, 2025

Η ομοιότητα

Ο Ασαγιάς έχει δηλώσει ότι εκείνο που τον γοήτευσε στο φιλμ είναι ότι «δείχνει τις συνέπειες του πολιτικού κακού, αλλά ταυτόχρονα προσπαθεί να αποτυπώσει τη φύση του, τους εσωτερικούς του μηχανισμούς».

«Πάντα ένιωθα ότι, βαθιά μέσα μου, αυτό το ζήτημα του κακού και της αμφισημίας του είναι κάτι που ανήκει στο σινεμά και πάντοτε ανήκε στο σινεμά», λέει, προτού παραθέσει τον Άλφρεντ Χίτσκοκ, «ο οποίος είπε ότι όσο πιο επιτυχημένος είναι ο κακός, τόσο καλύτερη είναι η ταινία».

Ο Ασαγιάς υποστηρίζει, ωστόσο, ότι οι θεατές «ίσως να είναι λιγότερο συνηθισμένοι να απεικονίζεται το πολιτικό κακό», το οποίο «δεν είναι κάτι που δείχνουμε, είναι κάτι που υφιστάμεθα».

Η υπόθεση της ταινίας

Η ιστορία ξεκινά στις αρχές της δεκαετίας του ’90, αμέσως μετά την πτώση της ΕΣΣΔ, και επικεντρώνεται στον Βάντιμ Μπαράνοφ που τοποθετεί ένα πολλά υποσχόμενο μέλος της KGB σε εξέχουσες θέσεις της κυβέρνησης.

«Η ιστορία για το πώς ο Πούτιν σταδιακά έγινε ηγέτης της Ρωσίας είναι κάτι που δεν έχει ειπωθεί ή κατανοηθεί με την ακρίβεια του βιβλίου του Τζουλιάνο ντα Εμπολι. Η ταινία του μπορεί να θεωρηθεί ως ένα είδος ιστορικής αναδρομής», αναφέρει στo Variety ο Ολιβιέ Ασαγιάς.

Και αποκάλυψε: «το συγκεκριμένο φιλμ ήταν ιδιαίτερα δύσκολο στην παραγωγή, καθώς η ιστορία του διαδραματίζεται σε μέρη της Ρωσίας στα οποία δεν είχαμε πρόσβαση». Τελικά γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στη Λετονία, με «το κόστος παραγωγής να είναι χαμηλότερο σε σχέση με τις περισσότερες χώρες».

Με πληροφορίες από Variety