Amal και George Clooney: Έκαναν το κόκκκινο χαλί της Βενετίας δικό τους

Η Βενετία έχει συνηθίσει να φιλοξενεί λαμπερές στιγμές, αλλά λίγες φορές το κόκκινο χαλί του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου έχει υποδεχτεί μια εμφάνιση που συνδύαζε με τόση άνεση τη φινέτσα, την κομψότητα και την απόλυτη διαχρονικότητα. Ο λόγος, φυσικά, για την Amal Clooney, η οποία κατάφερε να επισκιάσει ακόμη και τον ίδιο τον σύζυγό της, George Clooney, σε μια βραδιά που έμοιαζε να είναι φτιαγμένη για εκείνη.

Η Amal επέλεξε ένα σπάνιο κομμάτι υψηλής ραπτικής: ένα vintage Jean-Louis Scherrer φόρεμα από τη συλλογή του 1995. Ραμμένο από πολυτελή ταφτά, με κομψές πτυχώσεις και σειρά διακριτικών κουμπιών, το σχέδιο ανέδειξε την κλασική της σιλουέτα και έφερε στο προσκήνιο μια αίσθηση παλιάς χολιγουντιανής αίγλης, προσαρμοσμένη όμως στο σήμερα. Δεν ήταν μια επιλογή που εντυπωσίασε απλώς οπτικά· ήταν μια δήλωση στυλ: ότι η διαχρονική κομψότητα υπερβαίνει κάθε τάση.

Το look ολοκληρώθηκε με μια χρυσή τσάντα Jimmy Choo και κρεμαστά σκουλαρίκια που έλαμπαν κάτω από τα φώτα. Το μακιγιάζ της κινήθηκε σε φυσικούς τόνους, αφήνοντας το έντονο βλέμμα της να μιλήσει από μόνο του, ενώ τα πλούσια καστανά μαλλιά της έπεφταν σε χαλαρές μπούκλες, προσδίδοντας έναν αέρα ανεπιτήδευτης πολυτέλειας.

Δίπλα της, ο George Clooney γοητευτικός αν και ταλαιπωρημένος από μια λοίμωξη που τον κράτησε για ώρες εκτός υποχρεώσεων, εμφανίστηκε χαμογελαστός και τρυφερός, χωρίς να προσπαθήσει να κλέψει τη λάμψη από την Amal. Το χειροφίλημά του προς εκείνη, μπροστά στα φλας, αποτέλεσε μια από τις πιο ρομαντικές εικόνες της βραδιάς —και μια αναγνώριση ότι η γυναίκα στο πλευρό του είναι εκείνη που κλέβει την παράσταση.