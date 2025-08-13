Επεισοδιακή και η σημερινή κινητοποίηση κατά της επίσκεψης στρατιωτών του IDF με κρουαζιερόπλοιο, αυτή τη φορά στον Βόλο.

Διαδηλωτές έκλεισαν την οδό Δημητριάδος, στο ύψος της Ελευθερίου Βενιζέλου, προκειμένου να εμποδίσουν τη διέλευση λεωφορείου των αστικών συγκοινωνιών, στο οποίο επέβαιναν ισραηλινοί τουρίστες από το Crown Iris.

Τα ΜΑΤ, που είχαν κάνει αισθητή από νωρίς την παρουσία τους στην περιοχή πέριξ του λιμανιού της πόλης, επενέβησαν, επιχειρώντας να διαλύσουν την ειρηνική και συμβολική διαμαρτυρία και να ανοίξουν τον δρόμο, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ένταση, σπρωξίματα και λεκτικές αντιπαραθέσεις με τους συγκεντρωμένους.

Οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα κατά του Ισραήλ και της αστυνομικής παρουσίας, ενώ η κυκλοφορία στο σημείο είχε διακοπεί για αρκετά λεπτά, προκαλώντας κυκλοφοριακό πρόβλημα στο κέντρο της πόλης.

Νωρίτερα, κλιμακώθηκε ξανά η ένταση, όταν οι διαδηλωτές που συμμετείχαν στην κινητοποίηση, κατευθύνθηκαν, μέσω πορείας στους κεντρικούς δρόμους, προς το επιβατικό λιμάνι και την κεντρική προβλήτα.

Στο σημείο είχαν ήδη παραταχθεί ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ, οι οποίες απαγόρευσαν την είσοδο στους συγκεντρωμένους. Όταν οι τελευταίοι επιχείρησαν να προσεγγίσουν την πύλη, οι αστυνομικοί απάντησαν με ρίψη χειροβομβίδων κρότου-λάμψης, απωθώντας το πλήθος.

Μάλιστα, η χειροβομβίδα κρότου έπεσε μπροστά στον Γιάννη Μάγγο, πατέρα του αδικοχαμένου Βασίλειου Μάγγου που βασανίστηκε άγρια από αστυνομικούς και πέθανε το καλοκαίρι του 2020.

Ο Γιάννης Μάγγος, που ήταν συνεχώς μπροστά στη μεγάλη αντιπολεμική κινητοποίηση, διαμαρτυρήθηκε έντονα απέναντι στους αστυνομικούς των ΜΑΤ, ενώ τα μέλη της πορείας φώναξαν συνθήματα κατά της αστυνομίας.

Με παλαιστινιακές σημαίες στα χέρια και πανό που έγραφαν μηνύματα αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό, οι διαδηλωτές που από νωρίς το πρωί είχαν συγκεντρωθεί στα Παλαιά Βόλου, αποχώρησαν από τις εγκαταστάσεις του λιμανιού και πραγματοποίησαν πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης.

«Λευτεριά στην Παλαιστίνη», «Τέμπη, Πύλος, Μάγγος, Παλαιστίνη – Δεν υπάρχει ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη», ήταν μερικά από τα συνθήματα που φώναζαν.

Η παρουσία της αστυνομίας υπήρξε έντονη, καθ’ όλη τη διάρκεια της κινητοποίησης, με δυνάμεις να ακολουθούν και την πορεία.

Η πρωινή κινητοποίηση ολοκληρώθηκε λίγο πριν το μεσημέρι, ωστόσο, στις 17:30 έχει προγραμματιστεί νέα συγκέντρωση στην παραλία του Βόλου, με κάλεσμα του ΠΑΜΕ, εργατικών και συνδικαλιστικών σωματείων και συλλόγων για μαζική συμμετοχή. Το Crown Iris αναμένεται να αναχωρήσει από το λιμάνι στις 18:00.