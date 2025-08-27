Στο στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ μπήκε ο Τζορτζ Σόρος και ο γιος του για τη συμμετοχή τους σε διαμαρτυρίες στις ΗΠΑ.

Με ανάρτηση στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος τούς χαρακτηρίζει τρελούς και τονίζει ότι δεν θα τους επιτρέψει να διαλύσουν άλλο την Αμερική. «Ο Σόρος και η ομάδα των ψυχοπαθών του έχουν προκαλέσει μεγάλη ζημιά στη χώρα μας! […] Σας παρακολουθούμε!» έγραψε.

Η ανάρτηση

«Ο Τζορτζ Σόρος και ο υπέροχος Ριζοσπάστης Αριστερός γιος του θα πρέπει να κατηγορηθούν βάσει του RICO λόγω της υποστήριξής τους σε βίαιες διαμαρτυρίες και πολλά άλλα, σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε σε αυτούς τους τρελούς να διαλύσουν την Αμερική άλλο, χωρίς να της δώσουν ούτε μια ευκαιρία να “ΑΝΑΠΝΕΥΣΕΙ” και να είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ. Ο Σόρος και η ομάδα των ψυχοπαθών του έχουν προκαλέσει μεγάλη ζημιά στη χώρα μας! Αυτό περιλαμβάνει και τους τρελούς φίλους του από τη Δυτική Ακτή. Να είστε προσεκτικοί, σας παρακολουθούμε! Ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα!»