Την Τετάρτη, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, θα τελεστεί η κηδεία του Δημήτρη Κωνσταντάρα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, σκορπίζοντας βαθιά θλίψη στον χώρο των ΜΜΕ, της τέχνης και της πολιτικής. Συγκεκριμένα, η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων, εντός του κοιμητηρίου.

Η οικογένεια του εκλιπόντος, αντί στεφάνων, προτρέπει όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του, να ενισχύσουν το έργο του ΤΑΣΕΗ (Ταμείο Αλληλοβοήθειας Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών) Eurobank–IBAN GR4202602150000400100392909, καταθέτοντας δωρεά στον ειδικό λογαριασμό που έχει ανακοινωθεί. Με αυτόν τον τρόπο, η αποχαιρετιστήρια στιγμή μετατρέπεται σε πράξη αλληλεγγύης, σύμφωνη με τις αξίες που υπηρέτησε ο Δημήτρης Κωνσταντάρας σε όλη του τη ζωή.

Με μακρόχρονη και πολυδιάστατη πορεία στα μέσα ενημέρωσης και τη λογοτεχνία, το μοναχοπαίδι του διάσημου Λάμπρου Κωνσταντάρα υπήρξε μία προσωπικότητα που άφησε ισχυρό αποτύπωμα και στην πολιτική. Η συμβολή του στον δημόσιο λόγο και η ιδιαίτερη παρουσία του τον κατέστησαν για δεκαετίες αγαπητή και αναγνωρίσιμη φυσιογνωμία.

Ο αποχαιρετισμός της ΕΣΗΕΑ

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με λύπη πληροφορήθηκε την απώλεια του συναδέλφου Δημήτρη Κωνσταντάρα, ο οποίος πέθανε χθες σε ηλικία 79 ετών.

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1946. Μετά τις γυμνασιακές του σπουδές, σπούδασε Αγγλική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ τη δημοσιογραφική του σταδιοδρομία ξεκίνησε το 1969 στην εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ», ως καλλιτεχνικός συντάκτης. Στη συνέχεια, εργάστηκε στην «ΕΞΠΡΕΣ», στη «ΒΡΑΔΥΝΗ», στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» ως προϊστάμενος διεθνών θεμάτων, στο περιοδικό «4ΤΡΟΧΟΙ», στη «ΧΩΡΑ», στην «TRAFFIC», στο «New Channel», ενώ διετέλεσε προϊστάμενος των αθλητικών τμημάτων της ΕΡΤ1 και της ΕΡΤ2, αλλά και αρχισυντάκτης και παρουσιαστής του κεντρικού δελτίου. Επίσης, ήταν διευθυντής αθλητικής διεύθυνσης στο «MEGA CHANNEL», ενώ είχε συνεργαστεί με πολλούς ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας εργάστηκε σκληρά και αποδοτικά καθ’ όλη τη διάρκεια της μακρόχρονης σταδιοδρομίας του. Υπήρξε μια πολυσχιδής προσωπικότητα, καθώς, εκτός από τη δημοσιογραφία, έγραψε βιβλία, συνέθεσε μουσική για το θέατρο και τον κινηματογράφο, έγραψε και σκηνοθέτησε σενάρια για ντοκιμαντέρ, ενώ γνωστή είναι και η πολιτική του διαδρομή. Ως άνθρωπος και συνεργάτης, ξεχώριζε για το ήθος, την ευγένεια και την ευπρέπεια της συμπεριφοράς του. Ενθαρρυντικός και βοηθητικός στους νέους συναδέλφους, ευθύς κι ειλικρινής με όλους, αφήνει τις καλύτερες αναμνήσεις στους πολλούς συναδέλφους και συνεργάτες με τους οποίους πορεύτηκε επαγγελματικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποχαιρετά τον εκλεκτό συνάδελφο και συλλυπείται την αγαπημένη του σύζυγο Βασιλική, τα παιδιά του Παυλίνα και Λάμπρο, τους φίλους και τους οικείους του».