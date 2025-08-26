Η αυστραλιανή κυβέρνηση κατηγορεί το Ιράν για την οργάνωση αντισημιτικών εμπρησμών σε Σίδνεϊ και Μελβούρνη, ανακοινώνοντας απέλαση ιρανών διπλωματών και κλείσιμο της πρεσβείας της στην Τεχεράνη. Πρόκειται για την πρώτη φορά μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο που η χώρα προχωρά σε τέτοιο μέτρο.

Η Καμπέρα κατηγόρησε επίσημα την Τεχεράνη ότι βρίσκεται πίσω από δύο επιθέσεις κατά εβραϊκών στόχων, που σημειώθηκαν πέρυσι στη χώρα. Ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζε χαρακτήρισε τις ενέργειες αυτές «εξαιρετικά επικίνδυνες πράξεις επιθετικότητας, ενορχηστρωμένες από ξένο κράτος σε αυστραλιανό έδαφος». Όπως πρόσθεσε, στόχος τους ήταν «να υπονομεύσουν την κοινωνική συνοχή και να σπείρουν τη διχόνοια στην κοινότητά μας».

Οι αυστραλιανές υπηρεσίες Πληροφοριών κατέληξαν «σε ένα βαθιά ανησυχητικό συμπέρασμα», ότι το Ιράν οργάνωσε τουλάχιστον δύο αντισημιτικές ενέργειες στα τέλη του 2024, ανέφερε ο Αλμπανέζι στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι το Ιράν εμπλέκεται στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε εβραϊκό καφέ στη συνοικία Μπόνταϊ, προάστιο του Σίδνεϊ, τον Οκτώβριο του 2024 και στη συναγωγή Adass Israel στη Μελβούρνη, τον Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου. Ευτυχώς, σε κανένα περιστατικό δεν υπήρξαν θύματα.

The Australian government has expelled the Iranian ambassador and will list a branch of Iran’s military as a terrorist group after declaring Iran directed two attacks in Australia, including the firebombing of the Adass Israel synagogue. Read more: https://t.co/6IlGuSvmvK pic.twitter.com/JSt4gmBWd1 — SBS News (@SBSNews) August 26, 2025

Μάλιστα, ο αυστραλός πρωθυπουργός εκτίμησε ότι το Ιράν ενδέχεται να βρίσκεται πίσω και από άλλες αντισημιτικές ενέργειες που έχουν σημειωθεί στη χώρα.

Κατά συνέπεια, η Αυστραλία έδωσε διορία επτά ημερών στον ιρανό πρεσβευτή και σε τρεις άλλους διπλωμάτες, για να αποχωρήσουν από τη χώρα, διευκρίνισε από την πλευρά της η υπουργός Εξωτερικών Πένι Ουόνγκ.

Παράλληλα, η Αυστραλία έχει αναστείλει τις δραστηριότητες της πρεσβείας της στην Τεχεράνη και όλοι οι διπλωμάτες της είναι ασφαλείς σε τρίτη χώρα, εξήγησε ο Αλμπανέζι, ενώ πρόσθεσε ότι η κυβέρνησή του θα χαρακτηρίσει τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν τρομοκρατική οργάνωση.

Ωστόσο, όπως διευκρίνισε η Ουόνγκ, η Καμπέρα δε θα διακόψει εντελώς τους διπλωματικούς της δεσμούς με την Τεχεράνη, προκειμένου να μπορεί να υπερασπίζεται τα συμφέροντα των πολιτών της.

Οι επιθέσεις

Σύμφωνα με τα αυστραλιανά μέσα ασφαλείας, το Ιράν βρίσκεται πίσω από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε εστιατόριο kosher στο Σίδνεϊ τον Οκτώβριο, καθώς και στον εμπρησμό της συναγωγής Adass Israel στη Μελβούρνη, δύο μήνες αργότερα. Παρότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί, οι αρχές τόνισαν ότι οι επιθέσεις είχαν σκοπό να πλήξουν τον κοινωνικό ιστό της χώρας.

Ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών, Μάικ Μπέρτζες, δήλωσε ότι η πολύμηνη έρευνα αποκάλυψε δεσμούς με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης, οι οποίοι θα χαρακτηριστούν επίσημα τρομοκρατική οργάνωση από την Αυστραλία. Όπως τόνισε, η Τεχεράνη χρησιμοποίησε «ένα περίπλοκο δίκτυο αντιπροσώπων για να αποκρύψει την εμπλοκή της».

Διπλωματικές συνέπειες

Ο ιρανός πρέσβης στην Καμπέρα, Αχμάντ Σαντέγκι, ενημερώθηκε για την απέλασή του μισή ώρα πριν από τη δημόσια ανακοίνωση. Η υπουργός Εξωτερικών, Πένι Ουόνγκ, επισήμανε ότι πρόκειται για την πρώτη φορά μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο που η Αυστραλία απελαύνει πρέσβη, σημειώνοντας ότι «το Ιράν ξεπέρασε τα όρια».

Παράλληλα, η αυστραλιανή πρεσβεία στην Τεχεράνη, που λειτουργούσε από το 1968, έκλεισε οριστικά, με το προσωπικό να μεταφέρεται σε τρίτες χώρες. Η Ουόνγκ κάλεσε τους Αυστραλούς πολίτες που βρίσκονται στο Ιράν να αποχωρήσουν άμεσα.

Διεθνείς αντιδράσεις

Η πρεσβεία του Ισραήλ στην Αυστραλία χαιρέτισε την απόφαση, χαρακτηρίζοντάς την «ισχυρό και σημαντικό βήμα». Σε ανακοίνωση της υπογράμμισε ότι «το καθεστώς του Ιράν δεν αποτελεί απειλή μόνο για τους Εβραίους ή το Ισραήλ, αλλά για ολόκληρο τον ελεύθερο κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Αυστραλίας».

Αντισημιτικά περιστατικά

Το τελευταίο έτος, η χώρα έχει δει αύξηση επιθέσεων με αντισημιτικό χαρακτήρα, όπως ο εμπρησμός παιδικού σταθμού και βανδαλισμοί με αγκυλωτούς σταυρούς και συνθήματα μίσους. Οι αρχές εκτιμούν ότι περισσότερα περιστατικά σχετίζονται με το Ιράν, χωρίς ωστόσο να το αποδίδουν σε όλα.

Ο υπουργός Εσωτερικών Τόνι Μπερκ υπογράμμισε: «Αν και κανείς δεν τραυματίστηκε σωματικά, η εβραϊκή κοινότητα, οι πολίτες και η χώρα συνολικά υπέστησαν πλήγμα. Η Αυστραλία δέχθηκε επίθεση και η Αυστραλία πληγώθηκε».