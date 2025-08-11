«Το δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού να έχει δικό του κράτος, θα αναγνωρίσει η Αυστραλία», ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της χώρας Άντονι Αλμπανέζι, προσδιορίζοντας μάλιστα χρονικά την κίνηση της κυβέρνησης του των Εργατικών στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη, τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

«Η ειρήνη δεν μπορεί να είναι παρά προσωρινή», ωσότου οι Ισραηλινοί κι οι Παλαιστίνιοι να έχουν δικά τους κράτη, εξήγησε ο κεντροαριστερός Αλμπανέζι στον Τύπο, λίγες ημέρες αφότου Γαλλία και Καναδάς είχαν κάνει παρόμοια αναγγελία, ενώ η Βρετανία από την πλευρά της ανακοίνωσε πως θα μιμηθεί τις δύο χώρες, αν το Ισραήλ δεν αντιμετωπίσει την ανθρωπιστική κρίση στη Λωρίδα της Γάζας και δεν κλείσει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Ο κ. Αλμπανέζι τόνισε εξάλλου στις δηλώσεις πως έλαβε διαβεβαιώσεις από την Παλαιστινιακή Αρχή ότι στο «όποιο μελλοντικό κράτος της Παλαιστίνης» δε θα έχουν «καμιά θέση» οι «τρομοκράτες της Χαμάς».

Ζυγίζει την κατάσταση η Νέα Ζηλανδία

Λίγο μετά την ανακοίνωση Αλμπανέζι, ήρθε η κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδίας να επαναλάβει την εκπεφρασμένη ανάλογη πρόθεση της. Συγκεκριμένα, ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Ουίνστον Πίτερς ανακοίνωσε ότι το Ουέλινγκτον θα ζυγίσει μέσα στις επόμενες εβδομάδες την αναγνώριση κράτους της Παλαιστίνης.

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Κρίστοφερ Λούξον θα λάβει επίσημα την απόφασή της τον Σεπτέμβριο και θα την παρουσιάσει κατά τη διάρκεια της εβδομάδας των ηγετών, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, διευκρίνισε, τονίζοντας πως η χώρα του ασκεί ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική και η απόφασή της δε θα επηρεαστεί από τη στάση των συμμάχων της.

«Σκοπός μας είναι να ζυγίσουμε προσεκτικά το ζήτημα και κατόπιν να δράσουμε σύμφωνα με τις αρχές, τις αξίες και τα εθνικά συμφέροντα» της Νέας Ζηλανδίας, επέμεινε ο επικεφαλής της διπλωματίας της.

Η χώρα έχει πει «με σαφήνεια» εδώ και καιρό πως το ζήτημα «της αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους από πλευράς μας» αφορά κυρίως «το πότε, όχι το αν». Αλλά η κυβέρνηση θα εξετάσει το εάν έχει σημειωθεί επαρκής πρόοδος στα παλαιστινιακά εδάφη για την αναγνώριση «βιώσιμου» κράτους για να προχωρήσει, πρόσθεσε.

Εντείνεται η διεθνής πίεση στο Ισραήλ

Η διεθνής πίεση εντείνεται στην ισραηλινή κυβέρνηση, για να τερματίσει τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, που διαρκεί σχεδόν δυο χρόνια κι έχει προκαλέσει σοβαρή ανθρωπιστική κρίση. Παράλληλα, έχει κλιμακωθεί η βία και στη Δυτική Όχθη, παλαιστινιακό έδαφος που κατέχει το Ισραήλ από το 1967.

Συνολικά, τα τρία τέταρτα των κρατών μελών του ΟΗΕ αναγνωρίζουν το κράτος της Παλαιστίνης, που είχε ανακηρύξει η εξόριστη παλαιστινιακή ηγεσία, στα τέλη των χρόνων του 1980.

Το συγκεκριμένο διπλωματικό διάβημα έχουν κάνει περίπου 10 χώρες, αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας.

Στα τέλη Ιουλίου, η Αυστραλία και άλλες 14 χώρες της λεγόμενης Δύσης, ανάμεσά τους η Γαλλία και ο Καναδάς, «παρότρυναν» τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης, έπειτα από σύνοδο σε επίπεδο υπουργών στον ΟΗΕ, αφιερωμένη στη λύση των δυο κρατών.