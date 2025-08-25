Η εξαγορά της Νίκας ΑΕ από την Υφαντής έκλεισε, με την οικογένεια Υφαντή να γίνεται κυρίαρχος παίκτης στην αλλαντοβιομηχανία.

Την σχετική αποκάλυψη των συζητήσεων μεταξύ της οικογένειας Υφαντή και του κ. Σπύρου Θεοδωρόπουλου, είχε κάνει ο ΟΤ από τις 21 Ιουλίου. Οι πληροφορίες του ΟΤ αναφέρουν ότι το τίμημα ανήλθε στα 65 εκατ. ευρώ.

Νίκας: Οι φήμες που έγιναν… deal

Η Υφαντής ΑΕ μετά την απόκτηση της Νίκας ΑΕ καθίσταται πλέον ο «ηγεμόνας» του κλάδου των αλλαντικών. Η εταιρεία της οικογένειας Υφαντή είδε, αναφέρουν πηγές, ως ευκαιρία την εξαγορά της Νίκας Α.Ε. καθώς είχε ανάγκη σε εργοστασιακούς χώρους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα επέμενε να διαψεύδει τις σχετικές πληροφορίες. Ωστόσο, όπως αποδεικνύεται οι συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών προχωρούσαν «πρίμα»!

Ο κ. Θεοδωρόπουλος για ανεξήγητους λόγους είχε επιμείνει για χρόνια στην εξαγορά της αλλαντοβιομηχανίας Νίκας ΑΕ -τον άλλοτε κραταιό «ηγέτη» του κλάδου- ήταν κάτι σαν το «κρυφό αντικείμενο του πόθου». Επιχειρηματικά. Αλλά τελικά διαπίστωσε, ακόμη και μετά από την εξαγορά της βορειοελλαδίτικης αλλαντοβιομηχανίιας «Εδεσμα» πως τα πράγματα στην αγορά των αλλαντικών είναι τελείως διαφορετικά από αυτά που ίσως ο ίδιος εκτιμούσε. Ετσι η εταιρεία συνέχισε να συσσωρεύει ζημιές.

Από την άλλη πλευρά η Υφαντής ΑΕ, που είναι πλέον ο ηγέτης τους κλαδου, είχε ανάγκες σε εργοστασιακούς χώρους και βεβαίως η συγκέντρωση της αγοράς υπό την «ηγεσία» της δεν είναι καθόλου κακή ιδέα! Αξίζει δε, να τονιστεί ότι το περιθώριο κέρδους της Νίκας Α.Ε. κινήθηκε αυξητικά το 2024 στο 16,5%, σχεδόν διπλάσιο έναντι του 2023 (8,8%).

Η συμφωνία έχει ολοκληρωθεί. Οι δύο πλευρές έχουν υπογράψει σχετικό συμφωνητικό και η υπόθεση εξελίσσεται κανονικά. Με επόμενο σταθμό την έγκριση της από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Οικονομικά αποτελέσματα

Υπενθύμιζεται ο κύκλος εργασιών της εταιρείας Νίκας κινήθηκε για το 2024 στα €74 εκατ. έναντι €103 εκατ. το 2023, με τη μείωση αυτή να οφείλεται κυρίως στη μεταφορά της δραστηριότητας πώλησης των προϊόντων ΑΜΒΡΟΣΙΑ A.E. προς το οργανωμένο λιανεμπόριο, η οποία το 2023 πραγματοποιούνταν από τη ΝΙΚΑΣ, ενώ από το 1η Ιανουαρίου 2024 εξυπηρετείται απευθείας από την ΑΜΒΡΟΣΙΑ A.E.

Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2024 που αναρτήθηκαν στο ΓΕΜΗ, έδειξαν πως στον κλάδο των αλλαντικών καταγράφηκε μείωση πωλήσεων ως αποτέλεσμα της στρατηγικής απόφασης της εταιρείας να επικεντρωθεί στην ενίσχυση της κερδοφορίας των προϊόντων της και τον εξορθολογισμό του κωδικολόγιου, με κατάργηση μη αποδοτικών κωδικών.

Το μικτό περιθώριο κέρδους παρουσίασε σημαντική βελτίωση, από 8,8% το 2023 σε 16,5% το 2024, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής ολοκληρωμένου προγράμματος εξορθολογισμού του κόστους παραγωγής και αύξησης της παραγωγικότητας.

Η εταιρεία κατέγραψε θετικό λειτουργικό EBITDA ύψους €450 χιλ., αντιστρέφοντας το αρνητικό αποτέλεσμα της προηγούμενης χρήσης, παρά τη συνεχιζόμενη πίεση από τις υψηλές τιμές πρώτων υλών.

Πηγή: ot.gr