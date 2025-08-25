Το αμερικανικό Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών (HHS) ανακοίνωσε την Κυριακή το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο στις ΗΠΑ του παρασίτου New World screwworm, ενός σαρκοφάγου παρασίτου, που συνδέεται με ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει έξαρση.

Η υπόθεση, που διερευνήθηκε από το Υπουργείο Υγείας του Μέριλαντ και τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), επιβεβαιώθηκε από το CDC στις 4 Αυγούστου. Αφορούσε έναν ασθενή που είχε επιστρέψει από ταξίδι στο Ελ Σαλβαδόρ, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του HHS, Άντριου Γ. Νίξον.

«Ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πολύ χαμηλός», δήλωσε ο ίδιος.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν έχει επιβεβαιώσει κρούσματα σε ζώα φέτος. Ωστόσο, οι πληροφορίες αυτές αναμένεται να προκαλέσουν νέα ανησυχία σε μια βιομηχανία κτηνοτρόφων και παραγωγών κρέατος που ήδη βρίσκεται σε επιφυλακή, καθώς το παράσιτο εξαπλώνεται βόρεια από την Κεντρική Αμερική και το νότιο Μεξικό.

Η επιβεβαίωση του κρούσματος έρχεται λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση της υπουργού Γεωργίας των ΗΠΑ, Μπρουκ Ρόλινς, για τη δημιουργία εγκατάστασης παραγωγής στείρων μυγών στο Τέξας, προκειμένου να καταπολεμηθεί το παράσιτο. Το USDA εκτιμά ότι μια ενδεχόμενη επιδημία από το παράσιτο θα μπορούσε να κοστίσει στην οικονομία του Τέξας, της μεγαλύτερης κτηνοτροφικής πολιτείας, περίπου 1,8 δισ. δολάρια σε απώλειες ζώων, εργατικά και φαρμακευτικά κόστη.

Τι ξέρουμε για το παράσιτο

Το screwworm είναι μύγα-παράσιτο: τα θηλυκά γεννούν αυγά σε πληγές ζώων. Όταν εκκολαφθούν, εκατοντάδες προνύμφες τρυπούν και τρέφονται από τον ζωντανό ιστό, οδηγώντας τελικά στον θάνατο αν δεν υπάρξει θεραπεία. Σπανίως προσβάλλουν ανθρώπους, ωστόσο και σε αυτή την περίπτωση η μόλυνση μπορεί να είναι θανατηφόρα. Η θεραπεία είναι επίπονη, καθώς περιλαμβάνει αφαίρεση εκατοντάδων προνυμφών και πλήρη απολύμανση των πληγών.

Το USDA έχει ήδη περιορίσει τις εισαγωγές βοοειδών από το Μεξικό για να αποτρέψει νέα είσοδο του παρασίτου στις ΗΠΑ. Η μόνη λειτουργική μονάδα παραγωγής στείρων μυγών βρίσκεται στον Παναμά, με δυνατότητα παραγωγής 100 εκατ. μυγών την εβδομάδα, ενώ οι ανάγκες υπολογίζονται σε 500 εκατ. για να αναχαιτιστεί η εξάπλωση.

Το παράσιτο έχει εξαπλωθεί σταδιακά προς τον βορρά από το 2023 και παραμένει ενδημικό σε Κούβα, Αϊτή, Δομινικανή Δημοκρατία και χώρες της Νότιας Αμερικής.