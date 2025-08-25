Τηλεφώνημα από την Ουάσιγκτον περιμένει – σχηματικά μιλώντας – ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Ελλάδος (ΣΕΒΕ) κ. Συμεών Διαμαντίδης. Κι απ΄ ότι φαίνεται – τουλάχιστον κατά τα λεγόμενα του – δεν θα αργήσει. Το ερώτημα όμως είναι αν η απάντηση θα είναι θετική ή αρνητική.

Είναι γνωστό ότι ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ εδώ και αρκετό καιρό έχει κατορθώσει να αποκτήσει πρόσβαση στο περιβάλλον του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών κ. Ντόναλντ Τραμπ.

Και το στοίχημα που έχει θέσει στο εαυτό του είναι να μπορέσει να αποσπάσει μία απόφαση του Προέδρου των ΗΠΑ για την εξαίρεση των ελληνικών προϊόντων από τους δασμούς που έχει επιβάλλει στα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Να επαναληφθεί δηλαδή ότι συνέβη στην πρώτη προεδρική θητεία του κ. Τραμπ.

Συγκρατημένα αισιόδοξος ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ

Βέβαια για όλη αυτή τη προσπάθεια ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ κρατά ενήμερους τους αρμόδιους κυβερνητικούς παράγοντες, κι όπως έλεγε μιλώντας προς τον ΟΤ είναι «συγκρατημένα αισιόδοξος». Όπως έχει επαναλάβει ο κ. Διαμαντίδης στον ΟΤ η πρόσβαση του στο περιβάλλον του Προέδρου Τραμπ είναι ο ελληνο – αμερικανός επιχειρηματίας κ. Τζον Κατσιματίδης, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος και η νέα πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα – πρόκειται σύντομα να ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης της – κυρία Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Οι κινήσεις για τις εξαιρέσεις

Η προσπάθεια του κ. Διαμαντίδη άρχισε να εξελίσσεται μετά από την οριστικοποίηση του ύψους των αμερικανικών δασμών – 15% – στα ευρωπαϊκά προϊόντα, αφού βέβαια προηγουμένως είχε κάνει τις σχετικές συζητήσεις με τους προαναφερόμενους παράγοντες. Και φυσικά ενώ οι αρμόδιοι κυβερνητικοί παράγοντες ήταν ενήμεροι όλων των σχετικών κινήσεων, ωστόσο δεν είχαν καμία συμμετοχή, λόγω της θεσμικής τους ιδιότητας. Όπως είπε ο κ. Διαμαντίδης έχει αποστείλει όλους τους κωδικούς των προϊόντων «όπου δει» και έχει λάβει τις σχετικές διαβεβαιώσεις ότι θα προωθηθούν στον Πρόεδρο των ΗΠΑ.

Η σχετική καθυστέρηση, όπως εξήγησε, οφείλεται στην εμπλοκή του κ. Τραμπ στην προσπάθεια ειρήνευσης στην Ουκρανία. Πάντως, όπως είπε στον ΟΤ, δεν θα αργήσει να έρθει η απάντηση – είτε είναι θετική, είτε είναι αρνητική. Πιθανόν αυτό να συμβεί στη διάρκεια της ΔΕΘ.

Η πορεία των ελληνικών εξαγωγών στις ΗΠΑ

Αναφορικά με την εξέλιξη των ελληνικών εξαγωγών στην διάρκεια του 2025 ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ διατύπωσε την εκτίμηση ότι εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, η αξία τους αν δεν έχει μία μικρή αύξηση, στη χειρότερη περίπτωση να διατηρηθεί στα περσινά επίπεδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πρώτο εξάμηνο του έτους η αξία των ελληνικών εξαγωγών – χωρίς τα πετρελαιοειδή – παρουσίασε αύξηση κατά 5,5%.

Και το ερώτημα βέβαια είναι αν θα διατηρηθεί αυτός ο ρυθμός και στο δεύτερο εξάμηνο του έτους.

